Jordana vai ser expulsa? Marciele diz ter sido atingida pela participante em discussão no BBB 26

A participante Marciele Albuquerque afirmou no último domingo (22) que foi atingida pela influenciadora digital Jordana Morais durante uma discussão na casa do Big Brother Brasil 26. O episódio ocorreu depois que Gabriela e Jordana iniciaram um bate-boca após ela escutar comentários sobre conversas de aliados com Chaiany, que é considerada rival de seu grupo no reality.

Ao ver que os nervos das duas estavam à flor da pele, a cunhã poranga do Boi Caprichoso decidiu intervir para acabar com a discussão que poderia resultar em uma agressão mais forte e intencional. Isso porque, segundo Marciele, Jordana teria gesticulado de forma intensa após o embate e teria atingido-a de forma não intencional, mas que poderia ser visto pela direção do programa como uma agressão física.

Afinal, Jordana pode ser expulsa do BBB 26?

De acordo com as regras do Big Brother Brasil, não são permitidas agressões ou ameaças contra os brothers da casa, o que pode resultar em expulsão do jogo, porém todas as imagens são analisadas pela direção do reality para que seja realizada uma decisão justa. No caso de Jordana, contatos físicos não consentidos também não são bem-vindos, mas até o momento o programa ainda não se pronunciou sobre o episódio.

Embora tenha sido atingida pela sister no BBB 26, a participante Marciele foi conversar com Jordana enquanto ela estava deitada para alertá-la de possíveis gestos e movimentos bruscos que poderiam resultar em mais uma expulsão nesta edição do programa. “Não faz assim porque tu não sabes a hora que vai bater com raiva, tá? Tu fizeste assim em mim. Toma cuidado”, disse a cunhã poranga Marciele Albuquerque.

Confira os participantes que já foram expulsos desta edição:

Paulo Augusto: desclassificado após ter contato físico com Jonas durante disputa pelo Big Fone;

Pedro Henrique: desclassificado após um caso de assédio contra Jordana dentro da casa;

Sol Vega: desclassificada após agredir Ana Paula Renault na cozinha;

Edilson Capetinha: desclassificado após agredir fisicamente Leandro Boneco.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)