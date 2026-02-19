Vai dar uma chance? Após ser eliminado, Marcelo diz se ainda haverá romance com Breno fora do BBB 26

Após vivenciar algumas semanas de romance com Breno dentro da casa mais vigiada do Brasil, o ex-bbb Marcelo foi eliminado no paredão desta terça-feira (17) com 68,56% dos votos do público do reality. Agora, depois da saída do brother, alguns fãs do casal estão se questionando se ainda haverá amor fora do Big Brother protagonizado pelos dois que deram o primeiro beijo desta edição do programa.

"Estou esperando ele aqui fora pra gente conversar. Vamos ver o que vai dar. Passei muito tempo trancado dentro de quem eu sou. Então não vou ser explosivo demais, mas também vou com cautela", refletiu o ex-bbb Marcelo sobre as chances de um romance com Breno em entrevista à CNN.

Relembre o primeiro beijo do BBB 26

Ao som de "Rave de Favela", o biólogo Breno Cora e o médico Marcelo Alves deram o primeiro beijo da 26ª edição do Big Brother Brasil no dia 16 de janeiro de 2026. O momento aconteceu durante a primeira festa do reality que teve como atração a cantora Anitta, a qual apresentou seu repertório de sucessos que incluía "Gostosin", "Sua Cara" e Boys don't Cry", enquanto os brothers se divertiam no quintal da casa.

Nessa noite, a química foi tanta que os dois se beijaram no meio da pista de dança e rapidamente ficaram rodeados pelos outros confinados do programa. Após a formalização do primeiro beijo da edição, Marcelo e Breno voltaram a se divertir com danças no evento e, mais tarde, tornaram a se beijar mais vezes, o que aconteceu, inclusive, em outros diversos momentos ao longo do confinamento na casa.

Na saída de Marcelo, Breno se despediu do brother com um selinho e agora reflete que não sabe se haverá amizade, amizade colorida ou um romance mais sincero com o biólogo, que ainda permance na disputa pelo prêmio de mais de R$ 5 milhões. "Acredito que o que a gente viveu lá dentro foi uma coisa bem genuína, tanto da minha parte quanto da parte dele", finalizou Marcelo.

