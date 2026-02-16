No 'BBB 26', Marcelo, Solange Couto e Samira estão no Paredão

O BBB 26 formou mais um Paredão na noite do domingo, 15. Marcelo, Solange Couto e Samira disputam a permanência nesta semana.

O programa tinha previsão de início na TV aberta, às 19h50 do domingo. Porém, a votação foi feita cerca de uma hora antes, apenas pelo streaming Globoplay.

Um resumo foi exibido na Globo posteriormente, antes da Prova Bate-Volta, esta sim ao vivo na TV aberta.

Quem está no Paredão

- Marcelo - Solange Couto - Samira

Anjo, líder e mais votadas pela casa

Gabriela, que venceu a Prova do Anjo, deu a imunidade a Chaiany. O líder Jonas indicou Marcelo ao Paredão - o que originou uma briga entre os dois pouco depois.

O voto desta semana foi feito no confessionário. Jordana, escolhida 10 vezes, foi a mais votada pela casa, seguida por Samira, com três.

Solange Couto, Alberto Cowboy e Breno já estavam "emparedados" após não terem chegado a um consenso entre indicar outro participante por conta da dinâmica do Bloco do Paredão na última sexta, 13, que também definiu que Cowboy não teria direito a voto e Milena estaria imune.

Quem votou em quem no Paredão

- Samira votou em Jordana; - Chaiany votou em Jordana; - Marcelo votou em Jordana; - Milena votou em Jordana; - Maxiane votou em Samira; - Breno votou em Jordana; - Solange Couto votou em Jordana; - Leandro votou em Jordana; - Ana Paula votou em Jordana; - Jordana votou em Samira; - Babu Santana votou em Jordana; - Gabriela votou em Babu Santana; - Juliano Floss votou em Jordana; - Marciele votou em Samira.

Prova Bate-Volta

A disputa envolveu uma espécie de "jogo da memória" envolvendo potes referentes ao produto de uma patrocinadora. As fases foram eliminatórias: o último a avançar ia ao Paredão. Participaram Samira, Solange Couto, Alberto Cowboy, Breno e Jordana.

Eliminada na etapa inicial, Solange foi a primeira a saber que iria ao Paredão. Na sequência, quem chegava ao fim se garantia. Jordana se salvou, seguida por Cowboy e Breno, concluindo a formação do Paredão: Marcelo, Solange e Samira.