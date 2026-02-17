Capa Jornal Amazônia
BBB 26: Marcelo é eliminado com 68,56% dos votos

O brother, que estava emparedado com Samira e Solange Couto, saiu do reality nessa terça-feira (17)

Lívia Ximenes
fonte

Marcelo é o 6º eliminado do BBB 26 (Reprodução / Globo)

Marcelo foi eliminado do Big Brother Brasil 26 nessa terça-feira (17). O participante do grupo Pipoca estava em Paredão triplo com Samira e Solange Couto. Escolhido pelo público na Casa de Vidro Nordeste, ele recebeu 68,56% dos votos para sair do reality.

O ex-BBB tem 31 anos e é natural de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Marcelo foi para a berlinda por indicação de Jonas, o Líder da Casa. Ele é o sexto eliminado do programa, que segue com 15 jogadores.

.
