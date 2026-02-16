Capa Jornal Amazônia
BBB 26 leva Gabi e Chay à Sapucaí; relembre participantes que foram curtir o carnaval

As duas ganharam abadás, foram vendadas durante o caminho e ficaram em um camarote exclusivo na Sapucaí

Estadão Conteúdo
fonte

Gabriela e Chaiany ganharam um prêmio especial no BBB 26 (Reprodução / Globo)

O BBB 26 anunciou o retorno de uma dinâmica que se tornou tradição nas primeiras edições do programa: a ida de participantes do reality ao carnaval do Rio de Janeiro. O presente foi concedido a Gabriela após a Prova do Anjo e ela escolheu Chaiany para acompanhá-la.

As duas ganharam abadás, foram vendadas durante o caminho e ficaram em um camarote exclusivo na Sapucaí. A dupla ficou menos de uma hora no local, mas as sisters retornaram animadas para a casa e contaram aos brothers como tinha sido a experiência.

Levar participantes para a Sapucaí era comum nas primeiras edições do reality, mas há 16 anos que a dinâmica não ocorria, para evitar que brothers fossem expostos a informações externas. Abaixo, lembre ex-BBBs que também saíram para curtir o carnaval:

BBB 1: Kleber Bambam e Cris

Na edição de estreia do programa, a produção entregou aos participantes roupas masculinas e femininas. A ideia era que cada um se vestisse como se fosse do sexo oposto. Kleber Bambam (que seria campeão) e Cris foram os escolhidos como destaques e puderam desfilar com a escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel.

BBB3: Viviane e Jean

Os participantes Viviane e Jean conquistaram o direito de desfilar pela Beija-Flor na Marquês de Sapucaí após vencer uma prova. Neste ano, os colegas de confinamento puderam assistir à transmissão do desfile de dentro da casa do BBB.

BBB 4: Cida e Thiago

Um dos momentos mais marcantes se deu em 2004, quando Cida e Thiago (campeã e vice daquela edição) foram escolhidos pelo público para deixar o confinamento e participar, devidamente fantasiados, do desfile da Beija-Flor no sambódromo do Rio.

Em entrevista à revista Quem, em 2025, Cida rememorou o fato: "Lembro que foi bem rápido quando a gente saiu. Só tivemos acesso mesmo ao Boninho, ao outro diretor e a um pessoal da produção. Já entramos numa van toda preta, toda fechada com cortina."

"Quando eu saí da van, o povo estava gritando o meu nome. Não tinha noção do quanto que estava famosa, o quanto as pessoas me amavam, estavam acompanhando, gostando de mim lá no reality", prosseguiu a campeã do BBB 4.

BBB 5: Jean e Grazi

Jean Wyllys era o líder da semana e recebeu o privilégio de assistir ao desfile das escolas em um camarote. Para acompanhá-lo, indicou sua amiga na casa, Grazi Massafera. Ele usou uma camisa azul clara. Ela, uma blusa rosa sem manga. Sorridentes, aproveitaram a saída.

Os dois chegariam à grande final do programa, vencido por Wyllys. Posteriormente, ambos continuaram em evidência midiática - Jean como deputado federal pelo Psol (entre 2011 e 2018) e Grazi como atriz de novelas. Atualmente, ela está no elenco de Três Graças.

BBB 6: Carlão e Mariana

O participante Carlão foi escolhido pelo público para curtir os desfiles na Marquês de Sapucaí. Na hora de escolher uma acompanhante, optou por Mariana.

Segundo reportagem do UOL, à época, "Várias alas de escolas perderam a formação quando seus integrantes tentavam se aproximar da dupla. O apresentador Pedro Bial disse aos confinados que Carlão e Mariana quase prejudicaram as escolas de samba por isso."

BBB 7: Flávia

Em 2007, a produção do programa promoveu um concurso de dança entre as mulheres da casa - os homens não tiveram chance. Neguinho da Beija-Flor, acompanhado pela bateria da escola de samba, deram o tom para os jurados Ivo Meirelles, Viviane Araújo, Claudinho e Selminha Sorriso avaliarem quem levaria a melhor.

Dias antes, Quitéria Chagas, então rainha de bateria da Império Serrano, esteve no confinamento para ensinar as participantes a melhorar o samba no pé. Flávia foi eleita a 'rainha de bateria' do programa e pôde ir ao sambódromo.

BBB 8: Raphinha e Gyselle

Em 2008 duas dinâmicas envolveram diretamente saídas no período carnavalesco. A primeira se deu quando Rafinha atendeu o Big Fone e teve que indicar outro participante para conhecer a escola de samba Salgueiro. A escolhida foi Gyselle - curiosamente, semanas depois, ambos seriam finalistas do programa. Em outra ligação do Big Fone, Thalita atendeu e pôde curtir os desfiles do Rio num camarote.

BBB 9 e BBB 10: carnaval em Salvador

Nas edições seguintes, o destino de carnaval deixou de ser a Marquês de Sapucaí e se tornou Salvador, na Bahia. Em 2009, o Big Fone tocou. Mirla atendeu e escolheu Ralf para viajar com ela. Em 2010, Marcelo Dourado atendeu o Big Fone e teve que escolher uma dupla para ir ao chamado "quarto surpresa". Não foi informado à casa se seria uma surpresa boa ou ruim. Os indicados foram Dicesar e Claudia, que aproveitaram a festa num trio elétrico de Claudia Leitte antes de voltar ao confinamento.

Palavras-chave

TV/BBB 26/PROVA DO ANJO/GABRIELA/CHAIANY/CARNAVAL/RIO
BBB
