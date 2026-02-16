BBB 26: reações de Samira viralizam durante a prova Bate e Volta e viram alvo de memes na web

O paredão do Big Brother Brasil 26 foi formado na noite do último domingo (15), mas antes de serem jogados na berlinda os participantes Alberto Cowboy, Breno, Jordana, Samira e Solange Couto tiveram a oportunidade de se salvar durante a Prova do Bate e Volta. Desses nomes, apenas três brothers conseguiram se salvar e a disputa acabou gerando diversos memes sobre a reação de Samira com suas escolhas erradas na prova.

Diante da possibilidade de ir ao paredão, Samira ficou nervosa e começou a chorar bastante durante o momento que decidiria o seu futuro no programa. As expressões da gaúcha ficaram ainda mais preocupantes quando ela foi sorteada para ser a primeira a jogar o Bate e Volta e, principalmente, porque ela errou a primeira pergunta direcionada a ela, mas logo a sister conseguiu garantir sua vaga na segunda fase da prova.

Samira conseguiu se salvar do paredão do BBB 26?

Após conseguir a vaga na segunda fase da prova, a alegria de Samira durou pouco, porque o Bate e Volta incluía um jogo da memória e a participante gaúcha não compreendeu bem, errou muito nas primeiras rodadas e tornou a se desesperar mais ainda, ao vivo. No final da competição, a sister foi a última a se classificar para a etapa final, o que fez com que o público achasse engraçado sua dramaticidade.

Para o final da prova, o momento que mais chamou a atenção dos internautas foi quando a sister passou a disputar a prova apenas com Breno, porque os demais participantes já haviam se livrado do paredão. Antes de anunciar o resultado, foi dito que viria primeiro um comercial e foi então que Samira se jogou no gramado e começou a chorar de forma inconsolável segurando a mão de Breno.

No fim, apesar de muito nervosismo e diversas lágrimas derramadas no gramado, Samira não conseguiu se salvar da berlinda e a sister foi confirmada no quinto paredão do Big Brother Brasil 26. Agora, ela disputa a permanência no BBB com Marcelo e Solange Couto, e o resultado da eliminação será anunciado na noite de terça-feira (16), pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o programa o ao vivo.

Confira alguns memes de Samira durante a prova do Bate e Volta:

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)