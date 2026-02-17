Capa Jornal Amazônia
Cantora Iza oficializa romance com João Vitor Silva em noite de desfile no Rio

Rumores começaram no Réveillon de Copacabana, quando os dois foram vistos juntos no Copacabana Palace

O Liberal
fonte

Iza estava solteira desde outubro de 2025, quando terminou relacionamento com Yuri Lima (Reprodução/ Redes sociais)

A cantora Iza assumiu, na madrugada desta terça-feira (17), o namoro com o ator João Vitor Silva, conhecido nacionalmente por interpretar o personagem Pedrinho no seriado infantil 'Sítio do Pica-Pau Amarelo'. O casal foi flagrado em clima de romance enquanto acompanhava o desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Os rumores sobre o relacionamento começaram a circular nas redes sociais após os dois serem vistos juntos na virada do ano, observando os fogos do Réveillon de Copacabana no hotel Copacabana Palace. Segundo testemunhas, eles estavam de mãos dadas e trocaram beijos durante a celebração.

Iza estava solteira desde outubro de 2025, quando anunciou o término do relacionamento com o jogador Yuri Lima. Os dois são pais de Nala. A separação ocorreu após uma polêmica envolvendo o atleta, que republicou uma foto de biquíni da influenciadora Adrielly.

