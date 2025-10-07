Após rumores de término com IZA, Yuri Lima toma atitude que chama atenção da web

Alguns boatos de que a cantora IZA e o jogador Yuri Lima teriam terminado novamente o relacionamento voltaram a circular entre os fãs do casal nesta segunda-feira (6). A movimentação nas mídias sociais dos seguidores surgiu após o jogador ter apagado todas as fotos com a artista no perfil de seu Instagram.

Após a circulação de rumores das pessoas nas redes sociais, Yuri não se pronunciou sobre ter excluído as imagens do casal e a assessoria de IZA informou ao Hugo Gloss que a cantora não se pronunciará sobre o caso. Em meio às críticas sobre o que poderia ser mais uma instabilidade no namoro deles, Yuri resolveu publicar um story mostrando a filha Nala com a legenda escrito: “Família”.

No início de setembro, o jogador foi alvo de mais uma polêmica depois de ter republicado a foto de uma mulher apenas de biquíni em suas redes sociais. Na época, a dona da foto, Adrielly, falou abertamente sobre o caso: “Eu não conheço ele, entendeu? Ele provavelmente deve ter compartilhado a minha foto, porque estava lá todo mundo comentando e essa foto minha é de 2024, se eu não me engano”.

Fim de relacionamento

A cantora IZA e o jogador Yuri Lima já haviam terminado o namoro, de quase dois anos, em julho de 2024 enquanto a artista ainda estava grávida de Nala. Na época, ela chegou a fazer um vídeo para expor a traição do jogador e publicou no Instagram, mas para a surpresa dos fãs, seis meses depois eles reataram novamente o namoro.

“Porém, enquanto mulher, não me arrependo do que fiz. Lembro de ter conversado com uma professora de ioga, que comecei a praticar na gravidez. Certa vez, ela me disse: ‘Quando a gente está grávida, não tem de segurar nada’. Peguei aquilo e guardei. Naquela situação, não foi diferente. É claro que já me culpei, mas fiz o que estava a meu alcance”, explicou IZA em entrevista recente ao jornal O Globo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)