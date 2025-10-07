Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Após rumores de término com IZA, Yuri Lima toma atitude que chama atenção da web

O jogador apagou todas as fotos com a cantora do perfil de seu Instagram

Victoria Rodrigues
fonte

O casal teria reatado o relacionamento em janeiro de 2025. (Foto: Eduardo Martins/ Brazil News)

Alguns boatos de que a cantora IZA e o jogador Yuri Lima teriam terminado novamente o relacionamento voltaram a circular entre os fãs do casal nesta segunda-feira (6). A movimentação nas mídias sociais dos seguidores surgiu após o jogador ter apagado todas as fotos com a artista no perfil de seu Instagram. 

Após a circulação de rumores das pessoas nas redes sociais, Yuri não se pronunciou sobre ter excluído as imagens do casal e a assessoria de IZA informou ao Hugo Gloss que a cantora não se pronunciará sobre o caso. Em meio às críticas sobre o que poderia ser mais uma instabilidade no namoro deles, Yuri resolveu publicar um story mostrando a filha Nala com a legenda escrito: “Família”. 

No início de setembro, o jogador foi alvo de mais uma polêmica depois de ter republicado a foto de uma mulher apenas de biquíni em suas redes sociais. Na época, a dona da foto, Adrielly, falou abertamente sobre o caso: “Eu não conheço ele, entendeu? Ele provavelmente deve ter compartilhado a minha foto, porque estava lá todo mundo comentando e essa foto minha é de 2024, se eu não me engano”.

VEJA MAIS

image ‘Não me arrependo’, diz Iza sobre atitude relacionada a Yuri Lima
A cantora foi traída pelo jogador enquanto estava grávida de Nala, filha nascida em outubro de 2024, e reatou o relacionamento nesse ano

image IZA renova parceria com operadora e será destaque no Rock in Rio 2026
Cantora segue como embaixadora e inicia ações para o festival, que terá nova edição em setembro de 2026

image Iza, Lady Gaga e Shakira: nomes de cantoras dominam batismo de pets no Brasil
O Top 20 é liderado por Diana Ross, seguida de Lady Gaga e Tina Turner

Fim de relacionamento

A cantora IZA e o jogador Yuri Lima já haviam terminado o namoro, de quase dois anos, em julho de 2024 enquanto a artista ainda estava grávida de Nala. Na época, ela chegou a fazer um vídeo para expor a traição do jogador e publicou no Instagram, mas para a surpresa dos fãs, seis meses depois eles reataram novamente o namoro.

“Porém, enquanto mulher, não me arrependo do que fiz. Lembro de ter conversado com uma professora de ioga, que comecei a praticar na gravidez. Certa vez, ela me disse: ‘Quando a gente está grávida, não tem de segurar nada’. Peguei aquilo e guardei. Naquela situação, não foi diferente. É claro que já me culpei, mas fiz o que estava a meu alcance”, explicou IZA em entrevista recente ao jornal O Globo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

iza

yuri lima

cantora

término

relacionamento
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda