IZA renova parceria com operadora e será destaque no Rock in Rio 2026

A cantora IZA segue como embaixadora da TIM e volta a integrar as ações da marca no Rock in Rio 2026. A renovação da parceria foi confirmada durante visita da artista à sede da operadora no Rio de Janeiro, onde foram gravados conteúdos para redes sociais.

IZA está ligada à marca desde 2020 e será uma das protagonistas das ativações da empresa no festival, que será realizado entre os dias 4 e 13 de setembro de 2026.

IZA e Rock in Rio: parceria que chega ao quinto ano

Com a renovação, IZA completa cinco anos de parceria com a operadora. Ao longo desse período, ela participou de campanhas publicitárias e de ações voltadas para a valorização da cultura e da diversidade. Para 2026, a cantora deve estar novamente presente na campanha que marca o retorno da TIM como patrocinadora oficial da Cidade do Rock.

Além do patrocínio principal, a operadora também será copatrocinadora da Rota 85, área que celebra a história do festival.

Festival volta a apostar em ativações tecnológicas

Presente nas duas últimas edições do Rock in Rio, a TIM foi responsável por implementar a primeira cobertura 5G do evento em 2022. Em 2024, a empresa registrou um crescimento de 220% no uso da tecnologia entre seus clientes durante os dias de festival.

De acordo com a empresa, a proposta é repetir a estratégia de ativações imersivas, combinando tecnologia e experiência do público. Os detalhes das ações serão divulgados ao longo do próximo ano.