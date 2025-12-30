Banco da Amazônia fará contagem regressiva da virada do ano em painel de LED no centro de Belém

A noite da virada do ano terá uma celebração especial no centro de Belém. Nos últimos segundos de 2025, na quarta-feira (31), o Banco da Amazônia vai fazer a contagem regressiva para a chegada de 2026 em um gigantesco painel de LED nas fachadas do prédio-sede, na avenida Presidente Vargas e na rua Carlos Gomes, na Praça da República.



Em um projeto interativo voltado para a realização de sonhos – bem conectado com o lema “Sonhar. Mover. Impactar.” –, as redes sociais do Banco estão abertas para que o público possa compartilhar desejos para 2026. As melhores mensagens serão exibidas no painel de LED.

Segundo a Gerente Executiva de Marketing e Comunicação do Banco da Amazônia, Ruth Helena Lima, as festas de fim de ano são um tempo de encontros, esperança e novos começos na Amazônia. “O Banco da Amazônia celebra a força dos sonhos que nascem na região e se transformam em desenvolvimento. Por isso, convida você a compartilhar o que deseja para 2026, fazendo parte de uma corrente de mensagens que celebram o futuro da nossa região”, assinalou.

Com inovação, tecnologia e muito afeto, a campanha institucional de fim de ano do Banco da Amazônia tem foco no desenvolvimento sustentável e no bem-estar das pessoas. As ações destacam o crescimento coletivo e a importância de impulsionar o futuro da região amazônica.

No Natal, as redes sociais e o painel de LED exibiram um filme de animação de com linguagem regional que destaca os valores institucionais e a conexão do Banco da Amazônia com a Amazônia e seu público. Também foi produzido um vídeo com as principais ações e iniciativas do Banco da Amazônia ao longo do ano de 2025.

Para ter sua mensagem exibida no painel de Led, basta publicar uma foto no feed pessoal, no Instagram, com um desejo para 2026 e, na legenda, usar a hashtag #NatalDaAmazônia e marcar o perfil @bancoamazonia.

