Tradição de fim de ano impulsiona vendas de banhos de ervas e incensos no Ver-o-Peso

Com aumento da demanda no fim do ano, vendas de banhos de cheiro impulsionam o faturamento de erveiras e movimentam a economia informal do Ver-o-Peso às vésperas do Réveillon

Gabi Gutierrez
fonte

Os banhos para boas energias e abrir caminhos são tradição entre os paraenses na virada de ano (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Às vésperas do Réveillon, a busca por boas energias, proteção e prosperidade movimenta intensamente o comércio de ervas, banhos de cheiro e incensos no Mercado do Ver-o-Peso, em Belém. Segundo as erveiras da maior feira a céu aberto da América Latina, a procura começa a crescer na semana do dia 31 de dezembro.

Nas barracas que são patrimônio de Belém, os produtos mais procurados neste período estão os banhos da virada, de descarrego e de Natal, preparados com combinações específicas de ervas para atrair prosperidade, saúde, amor e afastar energias negativas.

Erveira há mais de duas décadas no Ver-o-Peso, Iracilda Siqueira avalia que a movimentação deste ano já apresenta sinais positivos. “Essa semana (22 a 26 de dezembro) foi onde começou a melhorar mesmo”, afirma. Entre os destaques da banca estão os banhos voltados tanto para o Natal quanto para a virada do ano, além dos banhos específicos de descarrego, indicados por Iracilda para “tirar todas as coisas negativas e começar o ano com o pé direito”.

Os preços variam conforme o tamanho e a composição. As garrafinhas individuais custam entre R$ 20 e R$ 25, enquanto as versões maiores, de até dois litros, são voltadas para uso familiar e podem servir até quatro pessoas. “Às vezes a família é pequena, e um banho desses já dá para todo mundo”, explica Iracilda. Além da venda dos produtos, ela também mantém o costume de benzer os clientes no próprio local, como um brinde simbólico para quem compra. “A pessoa compra e já sai benzida, para o ano todo, com saúde, prosperidade e felicidade”, relata.

Outra erveira experiente do mercado, Maria dos Anjos Pacheco, também confirma o aumento expressivo da procura em dezembro. “Todo mundo chega procurando o banho de Natal e o banho da virada. Aumenta muito agora no fim do ano”, diz. Na banca dela, os banhos simples custam a partir de R$ 20, valor que, segundo a comerciante, se mantém o mesmo do Réveillon passado. “Não muda nada, todo ano é o mesmo valor”, afirma.

Além dos banhos individuais, Maria dos Anjos oferece kits completos, que incluem ervas para banho, fumação e limpeza da casa, vendidos por cerca de R$ 50. “É completo, já vai tudo”, explica. Mesmo com o orçamento mais apertado para muitos consumidores, ela percebe que a tradição segue forte. “A gente acredita que este ano vai ser melhor. Na semana do Ano Novo, a procura aumenta ainda mais”, ressalta.

No balanço das vendas, o período de fim de ano tem peso significativo no faturamento mensal das erveiras. Maria dos Anjos estima vender pelo menos mil unidades de banhos e kits neste ano, número semelhante ou até superior ao registrado no Réveillon passado. “Ano passado vendi mil, até mais. Foi muito bom”, relembra.

Para os comerciantes, o sucesso das vendas está diretamente ligado ao simbolismo da prática. Saúde, dinheiro e boas oportunidades estão entre os pedidos mais comuns dos clientes para o novo ano. “Primeiramente saúde, porque sem saúde a gente não consegue trabalhar nem ganhar dinheiro”, resume Maria dos Anjos.

