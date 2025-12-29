Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Réveillon: confira dicas de segurança para evitar acidentes com fogos de artifício

Saiba sobre cuidados em situações que podem causar riscos à população e ao fornecimento de energia.

O Liberal
fonte

Caso aconteçam acidentes que envolvam a rede elétrica, a Equatorial Pará deve ser acionada de imediato através da Central de Atendimentos, no número 0800 091 0196. (Reprodução)

As celebrações de Réveillon costumam aumentar as vendas de fogos de artificio. O uso desses artefatos requer atenção para não causar acidentes e situações de falta de energia.

De acordo com Samarah Lima, especialista em Segurança do Trabalho da Equatorial Pará, danos graves e até fatais podem ser causados caso os fogos entrem em contato com a rede de energia.

“A Equatorial orienta que, durante a comemoração, os fogos sejam lançados um por vez e ao ar livre, longe da rede elétrica. Além disso, vale relembrar que somente maiores de idade podem manusear os fogos. Quanto maiores os cuidados, menores os riscos de acidentes”, comenta Samarah.

A distribuidora também destaca que é fundamental observar cuidados específicos ao soltar fogos de artifício. É importante adquirir os fogos exclusivamente em locais autorizados, com garantia de que o material possui certificado do Inmetro. Nunca se deve transportar explosivos no bolso e nem acender próximo do rosto.

Caso aconteçam acidentes que envolvam a rede elétrica, a Equatorial Pará deve ser acionada de imediato através da Central de Atendimentos, no número 0800 091 0196. Somente os técnicos da distribuidora são autorizados a fazer qualquer intervenção no circuito.

Confira mais dicas em casos de acidente com a rede de energia:

Isolar o local, não permitindo a aproximação de pessoas;

Pessoas no local do acidente não devem tentar retirar objetos que estejam em contato com fios, sem que antes um profissional capacitado assegure que a energia foi desligada;

Jamais tocar em fios partidos.

Nunca se deve transportar explosivos no bolso e nem acender próximo do rosto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

MAIS LIDAS EM BELÉM

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

Saiba o que abre e fecha na Grande Belém durante o Ano Novo

Com o Ano Novo, diversos órgãos estaduais, municipais e espaços públicos terão o funcionamento alterado entre os dias 31 de dezembro deste ano e 1º de janeiro de 2026

29.12.25 17h52

PREVISÃO DO TEMPO

Vai chover em Belém na virada do Ano Novo? Confira a previsão do Inmet

De acordo com o boletim meteorológico, no dia 31 de dezembro, na Região Metropolitana de Belém, que abrange áreas como Mosqueiro e Outeiro, o cenário é de sem previsão de chuva

29.12.25 18h09

LUTO

Morre Dona Coló, ícone das ervas do Ver-o-Peso, nesta terça-feira, em Belém

A informação sobre a morte foi confirmada pela filha dela à reportagem

30.12.25 17h42

MUNICÍPIO

Prefeitura de Belém decreta ponto facultativo no dia 2 de janeiro de 2026

Decreto estabelece ponto facultativo em 2 de janeiro de 2026 em Belém, mas garante a continuidade dos serviços essenciais para atendimento à população

29.12.25 15h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda