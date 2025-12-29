Réveillon: confira dicas de segurança para evitar acidentes com fogos de artifício

As celebrações de Réveillon costumam aumentar as vendas de fogos de artificio. O uso desses artefatos requer atenção para não causar acidentes e situações de falta de energia.

De acordo com Samarah Lima, especialista em Segurança do Trabalho da Equatorial Pará, danos graves e até fatais podem ser causados caso os fogos entrem em contato com a rede de energia.

“A Equatorial orienta que, durante a comemoração, os fogos sejam lançados um por vez e ao ar livre, longe da rede elétrica. Além disso, vale relembrar que somente maiores de idade podem manusear os fogos. Quanto maiores os cuidados, menores os riscos de acidentes”, comenta Samarah.

A distribuidora também destaca que é fundamental observar cuidados específicos ao soltar fogos de artifício. É importante adquirir os fogos exclusivamente em locais autorizados, com garantia de que o material possui certificado do Inmetro. Nunca se deve transportar explosivos no bolso e nem acender próximo do rosto.

Caso aconteçam acidentes que envolvam a rede elétrica, a Equatorial Pará deve ser acionada de imediato através da Central de Atendimentos, no número 0800 091 0196. Somente os técnicos da distribuidora são autorizados a fazer qualquer intervenção no circuito.

Confira mais dicas em casos de acidente com a rede de energia:

Isolar o local, não permitindo a aproximação de pessoas;

Pessoas no local do acidente não devem tentar retirar objetos que estejam em contato com fios, sem que antes um profissional capacitado assegure que a energia foi desligada;

Jamais tocar em fios partidos.

