Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Afuá e Espírito Santo de Tauá estão em série ‘São Florestas’ sobre clima e modos de vida na Amazônia

A série documental passa no SescTV em janeiro

O Liberal
fonte

Comunidade de Espírito Santo de Tauá (Santa Rita Filmes)

Em janeiro a série documental São Florestas retorna à programação do SescTV. Os novos episódios inéditos aprofundam o olhar sobre os desafios sociais, ambientais e climáticos da Amazônia brasileira. O primeiro capítulo e o último destacam comunidades paraenses, dando voz a quem vive e estuda a Amazônia.

No capítulo de estreia, o tema abordado é “Cidades e Comunidades Sustentáveis”. Exibido no dia 6 de janeiro, a série visita Afuá (PA), no arquipélago do Marajó, conhecida como a “Veneza marajoara”. Construída sobre palafitas e marcada pelo uso da bicicleta como principal meio de transporte, a cidade revela formas singulares de organização urbana em diálogo constante com as marés e a floresta. A turismóloga Andra Lúcia Ataíde, o radialista e artesão Raimundo Gonçalves (Sarito) e o arquiteto e urbanista Juliano Pamplona Ximenes Ponte analisam os impactos históricos da colonização, da exploração econômica e dos desafios contemporâneos para a construção de cidades mais justas e ambientalmente responsáveis na Amazônia.

VEJA MAIS

image Memphis lança minidocumentário sobre trabalhadores e mostra bastidores da vida em São Paulo
A produção conta com depoimentos de vendedores ambulantes, caminhoneiros, cabeleireiros, chefs, soldadores e padeiros

image Cine Pesca lança terceiro documentário da trilogia do açaí nas ilhas de Belém
Novo filme do projeto Cine Pesca será lançado nesta sexta-feira (19), em Outeiro, e mostra a produção do cinema criado por quem vive a cultura do açaí

image Oscar: 'Apocalipse nos Trópicos' é pré-indicado a Melhor Documentário; veja os semifinalistas
A lista completa de indicados será anunciada em 22 de janeiro

Finalizando a temporada, o último episódio, será transmitido dia 27 de janeiro. Com o tema “Vida na Água”, a comunidade de Espírito Santo de Tauá, um dos três distritos do município de Santo Antônio do Tauá, no Pará, é acompanhada de perto.

Neste capitulo será mostrado a pesca artesanal, a agricultura e o extrativismo sustentam a vida local. Além disso, será revelado como o avanço da pesca industrial, a poluição e o intenso tráfego de embarcações ameaçam os rios, os manguezais e a segurança alimentar da população. Pesquisadores e moradores discutem os impactos ambientais e econômicos dessas transformações, destacando a necessidade de políticas que considerem os territórios tradicionais e a preservação dos ecossistemas aquáticos.

 São Florestas é exibida sempre às terças-feiras, às 20h.

No dia 13, será exibido “Consumo e Produção Responsáveis”. A Saboaria Rondônia, iniciativa liderada por mulheres que desenvolvem cosméticos a partir de frutos da floresta, como buriti, babaçu e copaíba, promovendo geração de renda e preservação ambiental, será mostrada.

O episódio “Ação contra a Mudança Global do Clima” que investiga os efeitos do desmatamento e do aquecimento global sobre os territórios amazônicos e suas populações, será exibido dia 20.

Com direção do jornalista Miguel De Almeida, a produção propõe um recorte contemporâneo sobre um dos biomas mais complexos do planeta, articulando saberes tradicionais, ciência e experiências locais para refletir sobre sustentabilidade, justiça social e futuro.

A série acompanha comunidades ribeirinhas, povos originários, pesquisadores e agentes culturais que vivem e atuam na região amazônica, discutindo temas como urbanização, produção responsável, mudanças climáticas e a relação vital entre água, território e sobrevivência. Ainda evidencia como esses debates atravessam o cotidiano das populações locais e impactam diretamente o equilíbrio ambiental do país e do planeta.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SHOWS

Interiores do Pará se preparam para o réveillon com festas à beira-mar, aparelhagem e grandes nomes

Programações gratuitas movimentam Salinópolis, Bragança, Soure, Salvaterra, Marabá e Altamira

31.12.25 12h52

FESTAS

De Anitta a Guns N’ Roses: Belém terá agenda histórica de shows em 2026

Capital paraense se consolida como rota das grandes turnês com maratona de pré-carnaval e shows de ícones como Gilberto Gil e Djavan.

31.12.25 8h00

LUTO

Retrospectiva: relembre os famosos que morreram em 2025

Lista relembra nomes do Pará, do Brasil e do mundo que morreram ao longo do ano

30.12.25 23h44

AGENDA

Carabao comanda maratona de shows no Réveillon paraense

Com uma agenda frenética, a aparelhagem que atravessa a capital e o interior

30.12.25 17h56

MAIS LIDAS EM CULTURA

VIRALIZOU

Lembra dela? Internautas dizem que campeã do BBB está 'irreconhecível' e ela rebate críticas

Vencedora do Big Brother Brasil (BBB) 23 afirma que não se incomoda com comentários e detalha rotina de saúde e cuidados

01.01.26 8h30

TELEVISÃO

BBB é destaque entre os Reality Shows previstos para 2026 no Brasil; veja a lista!

Emissoras como Record, SBT e Band também preparam estreias e novas temporadas de seus programas de entretenimento mais populares

01.01.26 8h40

dica

Novelas turcas: veja uma lista de produções emocionantes para assistir no Globoplay

Veja detalhes de 'Leyla: Sombras do Passado', 'Mãe', 'O Último Verão' e 'Hercai: Amor e Vingança', disponíveis na plataforma de streaming do Grupo Globo

01.01.26 8h30

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (01/01)?

O filme 'As Panteras' vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra', na TV Globo

01.01.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda