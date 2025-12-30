Afuá e Espírito Santo de Tauá estão em série ‘São Florestas’ sobre clima e modos de vida na Amazônia

Em janeiro a série documental São Florestas retorna à programação do SescTV. Os novos episódios inéditos aprofundam o olhar sobre os desafios sociais, ambientais e climáticos da Amazônia brasileira. O primeiro capítulo e o último destacam comunidades paraenses, dando voz a quem vive e estuda a Amazônia.

No capítulo de estreia, o tema abordado é “Cidades e Comunidades Sustentáveis”. Exibido no dia 6 de janeiro, a série visita Afuá (PA), no arquipélago do Marajó, conhecida como a “Veneza marajoara”. Construída sobre palafitas e marcada pelo uso da bicicleta como principal meio de transporte, a cidade revela formas singulares de organização urbana em diálogo constante com as marés e a floresta. A turismóloga Andra Lúcia Ataíde, o radialista e artesão Raimundo Gonçalves (Sarito) e o arquiteto e urbanista Juliano Pamplona Ximenes Ponte analisam os impactos históricos da colonização, da exploração econômica e dos desafios contemporâneos para a construção de cidades mais justas e ambientalmente responsáveis na Amazônia.

Finalizando a temporada, o último episódio, será transmitido dia 27 de janeiro. Com o tema “Vida na Água”, a comunidade de Espírito Santo de Tauá, um dos três distritos do município de Santo Antônio do Tauá, no Pará, é acompanhada de perto.

Neste capitulo será mostrado a pesca artesanal, a agricultura e o extrativismo sustentam a vida local. Além disso, será revelado como o avanço da pesca industrial, a poluição e o intenso tráfego de embarcações ameaçam os rios, os manguezais e a segurança alimentar da população. Pesquisadores e moradores discutem os impactos ambientais e econômicos dessas transformações, destacando a necessidade de políticas que considerem os territórios tradicionais e a preservação dos ecossistemas aquáticos.

São Florestas é exibida sempre às terças-feiras, às 20h.

No dia 13, será exibido “Consumo e Produção Responsáveis”. A Saboaria Rondônia, iniciativa liderada por mulheres que desenvolvem cosméticos a partir de frutos da floresta, como buriti, babaçu e copaíba, promovendo geração de renda e preservação ambiental, será mostrada.

O episódio “Ação contra a Mudança Global do Clima” que investiga os efeitos do desmatamento e do aquecimento global sobre os territórios amazônicos e suas populações, será exibido dia 20.

Com direção do jornalista Miguel De Almeida, a produção propõe um recorte contemporâneo sobre um dos biomas mais complexos do planeta, articulando saberes tradicionais, ciência e experiências locais para refletir sobre sustentabilidade, justiça social e futuro.

A série acompanha comunidades ribeirinhas, povos originários, pesquisadores e agentes culturais que vivem e atuam na região amazônica, discutindo temas como urbanização, produção responsável, mudanças climáticas e a relação vital entre água, território e sobrevivência. Ainda evidencia como esses debates atravessam o cotidiano das populações locais e impactam diretamente o equilíbrio ambiental do país e do planeta.