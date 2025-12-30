Memphis lança minidocumentário sobre trabalhadores e mostra bastidores da vida em São Paulo

Astro holandês do Corinthians, o atacante Memphis Depay lançou na noite desta segunda-feira um minidocumentário intitulado "Work a Lot" ("Trabalhar Muito", em tradução literal) no qual mostra a rotina de diferentes trabalhadores, formais e informais, em São Paulo. A obra também mostra bastidores da vida do atacante na capital paulista, gravando músicas e visitando comunidades em meio aos compromissos do futebol.

A produção conta com depoimentos de vendedores ambulantes, caminhoneiros, cabeleireiros, chefs, soldadores e padeiros. O minidocumentário também serve de chamariz para a divulgação de uma música homônima lançada pelo camisa 10 na última semana.

"A vida é real, sem filtro. Cada dia é um campo de batalha, seja no asfalto, no gramado, no microfone, no estúdio ou o trabalho diário no escritório. Na estrada a gente está junto nessa. Enfrentamos coisas pesadas. Meu time, minha família que eu construí nas ruas e que tenho em casa. Ninguém para, ninguém recua. Não tem sonho de conto de fadas, tem a luta diária. Isso aqui é a vida real", comenta Memphis em um trecho da produção.

Memphis está no Corinthians desde setembro de 2024. Ele acumula 65 jogos, com 19 gols e 14 assistências. Neste ano, ajudou o clube a conquistar os títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil.

Com vínculo até junho de 2026, Memphis pode assinar pré-contrato a partir de 1º de janeiro. Depois de cobrar mudanças na política do Corinthians, a tendência é o atleta permanecer no Brasil pelo menos até a Copa do Mundo. O jogador ainda não foi procurado para uma renovação.