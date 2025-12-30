Memphis lança minidocumentário sobre trabalhadores e mostra bastidores da vida em São Paulo A produção conta com depoimentos de vendedores ambulantes, caminhoneiros, cabeleireiros, chefs, soldadores e padeiros Estadão Conteúdo 30.12.25 8h58 Memphis Depay do Corinthians (Foto: ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO) Astro holandês do Corinthians, o atacante Memphis Depay lançou na noite desta segunda-feira um minidocumentário intitulado "Work a Lot" ("Trabalhar Muito", em tradução literal) no qual mostra a rotina de diferentes trabalhadores, formais e informais, em São Paulo. A obra também mostra bastidores da vida do atacante na capital paulista, gravando músicas e visitando comunidades em meio aos compromissos do futebol. A produção conta com depoimentos de vendedores ambulantes, caminhoneiros, cabeleireiros, chefs, soldadores e padeiros. O minidocumentário também serve de chamariz para a divulgação de uma música homônima lançada pelo camisa 10 na última semana. "A vida é real, sem filtro. Cada dia é um campo de batalha, seja no asfalto, no gramado, no microfone, no estúdio ou o trabalho diário no escritório. Na estrada a gente está junto nessa. Enfrentamos coisas pesadas. Meu time, minha família que eu construí nas ruas e que tenho em casa. Ninguém para, ninguém recua. Não tem sonho de conto de fadas, tem a luta diária. Isso aqui é a vida real", comenta Memphis em um trecho da produção. Memphis está no Corinthians desde setembro de 2024. Ele acumula 65 jogos, com 19 gols e 14 assistências. Neste ano, ajudou o clube a conquistar os títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Com vínculo até junho de 2026, Memphis pode assinar pré-contrato a partir de 1º de janeiro. Depois de cobrar mudanças na política do Corinthians, a tendência é o atleta permanecer no Brasil pelo menos até a Copa do Mundo. O jogador ainda não foi procurado para uma renovação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Memphis documentário COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 FUTEBOL Fortaleza se despede de Yago Pikachu e anúncio de jogador no Remo fica próximo Clube nordestino se despediu de Yago Pikachu, que fez quase 300 jogos pela equipe do Tricolor e levantou cinco taças 31.12.25 14h56 Futebol Rebaixado com o Paysandu, atacante vai jogar a Série B pelo Sport-PE; saiba detalhes O atacante Marlon, de 28 anos, foi anunciado pelo Leão da Ilha para a temporada 2026 31.12.25 13h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES FIM Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo 01.01.26 10h39 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 contagem regressiva Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira? Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026 01.01.26 8h50