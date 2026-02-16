Ao lado do Cametá, Paysandu fecha primeira fase do Parazão com a melhor defesa Time bicolor teve oscilações na fase de classificação, mas conseguiu o resultado necessário e avançou ao mata-mata O Liberal 16.02.26 12h48 Gabriel Mesquita é um dos goleiros do time bicolor (Jorge Luís Totti/Paysandu) Depois de ter perdido dois jogos na primeira fase, o Paysandu precisou buscar a classificação até a última rodada e conseguiu. O Papão venceu o Santa Rosa por 2 a 0 e avançou na competição. Mesmo com instabilidades, o clube bicolor ainda fechou a primeira etapa com a melhor defesa, ao lado do líder Cametá. Em seis rodadas, o time de Júnior Rocha sofreu quatro gols, a mesma quantidade que o Mapará Elétrico, surpresa do campeonato até o momento, levou na primeira fase. Das seis rodadas do Parazão, o Papão ainda conseguiu ficar três partidas sem tomar gols. Mas acabou perdendo dois jogos, para a Tuna Luso e o Cametá, e empatou um, com o Remo, o que acabou deixando a classificação bicolor mais dramática. VEJA MAIS Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar Após classificação no Parazão, Junior Rocha exalta grupo jovem do Paysandu: 'Conseguimos executar' Paysandu venceu o Santa Rosa por 2 a 0 e vai encarar a Tuna na segunda fase do Campeonato Paraense Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes Já o Leão Azul, ao lado de Tuna Luso e Castanhal, é o segundo clube com a defesa menos vazada da primeira fase. Foram cinco gols sofridos no total por cada equipe. O vice-líder Capitão Poço sofreu seis, enquanto Águia de Marabá e Santa Rosa levaram sete gols em seis rodadas. Reformulação Após a temporada amarga que terminou com o rebaixamento para a Série C, o Paysandu decidiu rever o seu planejamento e optou por um elenco enxuto, valorizando os atletas da base. Sob o comando do treinador Junior Rocha, a equipe tem na defesa Gabriel Mesquita, remanescente da temporada de 2025, e Jean Drosny, contratado neste ano para reforçar o clube. Os goleiros dividem a meta bicolor. Além disso, nomes como Quintana, Edílson, Luccão, Castro e JP Galvão compõem a defesa bicolor, que no ano passado foi um grande problema para o time. Agenda Classificado às quartas de final, o Papão vai encarar a Tuna, para quem perdeu por 1 a 0 na primeira fase. A partida será na Curuzu, quinta-feira (19), às 20h. 