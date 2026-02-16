Após classificação no Parazão, Junior Rocha exalta grupo jovem do Paysandu: 'Conseguimos executar' Paysandu venceu o Santa Rosa por 2 a 0 e vai encarar a Tuna na segunda fase do Campeonato Paraense O Liberal 16.02.26 10h38 Técnico bicolor valorizou campanha dos jogadores (Jorge Luís Totti/Paysandu) Após chegar à última rodada do Campeonato Paraense com a classificação ameaçada, o Paysandu venceu o Santa Rosa fora de casa por 2 a 0 e avançou para a segunda fase. A equipe bicolor teve altos e baixos na primeira etapa da competição, mas o treinador Junior Rocha valorizou a campanha do time. Depois do duelo contra o Santinha, o técnico falou sobre o jogo e o desempenho do Bicola na disputa. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Junior destacou que o clube conseguiu executar um dos objetivos e ressaltou o elenco com vários jogadores da base. "O que a gente planejou conseguimos executar, mesmo com dificuldades e oscilações durante o campeonato. O plano é misturar juventude com experiência. Então, hoje, mais uma vez, a gente terminou a partida com cinco atletas da base. A gente fica muito feliz por planejar e executar... Nós somos um grupo jovem, mas muito promissor, e temos que passar por esse mar turbulento para nos tornarmos bons marinheiros. Em nenhum momento titubeamos", declarou o técnico bicolor. VEJA MAIS Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar Com o fim da última rodada, veja os clubes que foram rebaixados à Segundinha do Parazão Mesmo com a vitória do Bragantino e o empate do Tuibarão e o empate do Leão Santareno, ambos dizem adeus à elite do estadual Em Ipixuna do Pará, Paysandu vence o Santa Rosa e ambos garantem classificação no Parazão O Santinha foi ajudado pelo empate do Clube do Remo com o Amazônia, garantindo o oitavo lugar na primeira fase. Na segunda fase, o Paysandu vai encarar a Tuna Luso, que avançou na sexta colocação da tabela. As equipes já se enfrentaram nesta temporada, na primeira fase da competição. Na terceira rodada, a Águia Guerreira surpreendeu e venceu o Bicola por 1 a 0. Esta foi a primeira das duas derrotas que o Papão teve na competição até o momento. A segunda foi para o Cametá. Conforme declarou Junior, o Paysandu "vai melhor" para o confronto contra a equipe cruzmaltina. Ele apontou que, mesmo na derrota para o Mapará Elétrico, o time bicolor conseguiu criar boas oportunidades, mostrando evolução entre os jogos. "Acho que a gente vai melhor. Mesmo perdendo o jogo contra o Cametá, nós criamos as nossas oportunidades, não fomos felizes e o Cametá foi efetivo. Hoje tivemos nossas chances criadas e fomos felizes. Sofremos um pouquinho menos. Mas futebol é assim mesmo, não tem como não sofrer. Hoje todo mundo é muito competitivo, organizado, e o que tem feito a diferença é essa atmosfera que vamos ter na quarta-feira, lá na Curuzu", analisou. Junior vive sua primeira experiência no futebol paraense à frente da equipe. Segundo o técnico, a passagem tem sido muito boa, e ele ressaltou o trabalho com os atletas da base: "Sou um eterno aprendiz, então tenho aprendido todos os dias com os atletas. Esse ano tem sido especial porque tenho trabalhado com muitos atletas da base. Sou oriundo da base, então tenho esse carinho especial pela rapaziada, porque são sonhadores. Eu sei o quanto o futebol está difícil... Tem sido uma experiência maravilhosa. Essas oscilações da carreira de treinador são normais, mas o que fica nas nossas mãos, o que temos controle, é a dedicação do dia a dia, estar sempre do lado do atleta, porque é muito difícil hoje jogar futebol", finalizou. A partida entre o Paysandu e Tuna ocorre na próxima quinta-feira (19), na Curuzu, às 20h. 