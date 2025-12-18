Capa Jornal Amazônia
Cine Pesca lança terceiro documentário da trilogia do açaí nas ilhas de Belém

Novo filme do projeto Cine Pesca será lançado nesta sexta-feira (19), em Outeiro, e mostra a produção do cinema criado por quem vive a cultura do açaí

O Liberal
fonte

Iniciada em 2023, a trilogia percorreu o Festival do Açaí nas comunidades de Jutuba e Viçosa (Divulgação/Cine Pesca)

O Cine Pesca lança, na sexta-feira (19 de dezembro), o terceiro filme de sua trilogia sobre o açaí. A exibição ocorrerá às 9h, na Casa Escola da Pesca, localizada na Ilha de Caratateua (Outeiro), em Belém. Produzida por jovens das ilhas da capital paraense, a obra documenta o modo de vida estruturado em torno do fruto, abordando aspectos da alimentação, trabalho e o pertencimento ribeirinho.

Iniciada em 2023, a trilogia percorreu o Festival do Açaí nas comunidades de Jutuba e Viçosa. Esta etapa final chega à comunidade do Fama, onde o documentário registra a profunda relação das pessoas com o açaí. O projeto ressalta o fruto como símbolo central da cultura alimentar do Norte do país.

Cine Pesca capacita jovens e registra a cultura local

Criado em 2015, o Cine Pesca atua como cineclube e escola de audiovisual. Jovens das ilhas do norte de Belém participam de oficinas e assumem todas as etapas da produção dos filmes, desde a captação de imagens e som até a montagem final. A iniciativa posiciona a juventude não apenas como tema, mas como autora do próprio registro.

Ao acompanhar o Festival do Açaí, o documentário revela a dimensão cultural do evento. Ele se afirma como expressão de território, economia local, memória familiar e identidade comunitária, indo além da programação festiva. A proposta é baseada na escuta, no afeto e na convivência cotidiana.

Renata Aguiar, arte-educadora e idealizadora do Cine Pesca, destaca a recepção da comunidade. "A comunidade sempre recebe os filmes com muita força, porque existe esse desejo de se ver na tela, de reconhecer a própria casa, a própria festa, a própria voz", afirma. Ela complementa que as exibições se transformam em encontros coletivos, onde moradores comentam as imagens e ressignificam a sessão como espaço de convivência.

"É um jeito de o cinema voltar a ser, antes de tudo, convivência", completa Renata. Os estudantes conduzem a equipe até suas comunidades, entrevistando familiares, vizinhos e lideranças locais. "A gente vai filmar a avó do aluno, o tio, a pessoa que cozinha no festival. São comunidades que funcionam como grandes famílias, e isso aparece nos filmes", explica a idealizadora.

"Mostra Ilhas" e planos futuros

Além do lançamento, o Cine Pesca mantém a circulação das produções pelas ilhas por meio da Mostra Ilhas. Esta iniciativa ampliou o alcance do projeto, mesmo sem novos recursos de captação. As sessões são realizadas com projetor e tela grande, retomando o cinema como experiência coletiva.

"É uma forma de tirar o audiovisual da tela individual do celular e devolver à comunidade esse momento de encontro", destaca a educadora. Com o encerramento da trilogia dedicada ao açaí, o Cine Pesca projeta novos desdobramentos a partir do próximo ano.

A proposta é documentar outros festivais e expressões da cultura alimentar das ilhas, como celebrações ligadas a frutas, peixes e mariscos. Essas escolhas serão feitas a partir de demandas apresentadas pelas próprias comunidades. "As pessoas dizem: ‘lá na minha ilha também tem um festival que precisa ser documentado’. Existe essa vontade de existir no registro, de não deixar essas histórias desaparecerem", relata Renata.

O lançamento, com entrada gratuita, reafirma o Cine Pesca como uma iniciativa que articula educação, cultura e audiovisual. Ele utiliza o cinema como ferramenta de memória, escuta e construção coletiva nas ilhas de Belém.

Serviço:

  • O quê: Lançamento do terceiro filme da trilogia do festival do Açaí.
  • Quando: Sexta-feira, 19 de dezembro, às 9h.
  • Onde: Casa Escola da Pesca, da Funbosque, localizada na Passagem São José, 50 - Itaiteua (Outeiro), Belém.
  • Entrada: Franca.
