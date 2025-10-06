‘Não me arrependo’, diz Iza sobre atitude relacionada a Yuri Lima

Iza, cantora e compositora brasileira, falou abertamente sobre as críticas que recebe desde que reatou o relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. A artista foi traída pelo atleta em 2024, enquanto estava grávida de Nala, nascida em outubro. No período, Iza expôs a traição e, nesse ano, reatou o relacionamento.

Em entrevista ao O Globo, a artista revelou que não vê os comentários que recebe e que entende que muitas pessoas se preocupam com ela, porém ressalta que “há quem só queira incitar o ódio.” Iza relembra que a notícia sobre a traição chegou uma hora antes de gravar o vídeo publicado.

“Me senti em perigo, essa foi a real. Estava grávida, cheia de hormônios. É complicado abrir a vida para pessoas que te amam e para aquelas que não te amam. Porém, enquanto mulher, não me arrependo do que fiz”, revela.

Durante a gravidez, Iza praticou ioga e lembra de uma conversa que teve com a professora: “Certa vez, ela me disse: ‘Quando a gente está grávida, não tem de segurar nada’. Peguei aquilo e guardei. Naquela situação, não foi diferente. É claro que já me culpei, mas fiz o que estava ao meu alcance.” Atualmente, a cantora se vê mais madura para lidar com as coisas de outra maneira.

A artista está longe das redes sociais e confessa que não é por maturidade, mas por vulnerabilidade. “Estou fugindo”, diz. Iza reflete sobre o impacto dos comentários na internet e declara que, para estar “superconectada”, é preciso se sentir muito bem: “Sei que vou me deparar com todo tipo de coisa.”