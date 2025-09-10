Iza vira assunto na web após Yuri Lima compartilhar foto de mulher

Meses após reatar o namoro com Yuri Lima, depois de uma separação marcada por polêmica, a cantora Iza voltou a ter seu nome em destaque nas redes sociais nesta terça-feira (9). O motivo foi uma publicação do jogador, que compartilhou em seu perfil no Instagram a foto de uma mulher de biquíni, gerando grande repercussão online.

No X, antigo Twitter, internautas reagiram à postagem e chegaram a cobrar um novo pronunciamento da cantora.

“Gente, que horas sai o novo pronunciamento de 10 minutos da Iza falando do Yuri Lima? Não quero perder kkkk”, ironizou um usuário.

“Tadinha da Iza, percebendo que perdoar uma traição pode gerar outra traição. Yuri Lima, criador da traição home office”, debochou outro.

Mulher citada em polêmica com Yuri Lima se manifesta

A jovem Adrielly, apontada como envolvida na nova polêmica com o namorado de Iza, usou as redes sociais para esclarecer a situação. Nos stories, ela negou qualquer vínculo com Yuri Lima e afirmou que a foto compartilhada era antiga.

“Gente, eu quero dizer que eu não conheço ele. Ele provavelmente deve ter compartilhado a minha foto porque estava todo mundo comentando ‘Iza’. Essa foto minha é de 2024, se não me engano, e foi isso que aconteceu. Eu não tenho muito o que falar”, declarou.

Relembre polêmica anterior do casal

O caso trouxe à tona outro episódio envolvendo Iza e Yuri Lima. Em 2023, a cantora anunciou o fim do relacionamento após o vazamento de conversas íntimas entre o jogador e Kevelin Gomes.

Na época, Iza estava grávida e expôs toda a situação em um vídeo publicado nas redes sociais. O episódio resultou em fortes críticas ao atleta.

Meses depois, a cantora decidiu reatar o relacionamento e respondeu aos julgamentos pela escolha de retomar a vida em família com Yuri Lima.