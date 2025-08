Yuri Lima faz rara aparição com Iza e se declara: 'A culpada da minha alegria'

O ex-jogador de futebol Yuri Lima surpreendeu os seguidores na madrugada desta quarta-feira (6) ao fazer uma rara aparição ao lado da cantora Iza nas redes sociais. Em clima de romance, ele publicou uma foto com a artista e fez uma declaração apaixonada.

"A culpada da minha alegria diária. Amo nossa vida, amo nossa família, eu te amo tanto", escreveu Yuri na legenda do clique em que os dois aparecem coladinhos. A cantora, no entanto, não republicou a imagem.

O casal, que vive uma relação mais discreta desde a reconciliação no início deste ano, voltou a se relacionar após seis meses separados. Iza e Yuri são pais da pequena Nala, que nasceu em outubro de 2024, durante o período em que os dois estavam afastados.

O relacionamento de Iza e Yuri Lima foi interrompido em julho do ano passado, e a reconciliação ocorreu pouco tempo após o nascimento de Nala. O ex-atleta, inclusive, anunciou sua aposentadoria do futebol no mesmo período, alegando desejo de se dedicar à família.

(Reprodução/Instagram)