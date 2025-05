Yuri Lima, ex-Mirassol e marido da cantora IZA, anuncia aposentadoria do futebol aos 30 anos

O volante Yuri Lima, ex-jogador de clubes como Fluminense, Santos e Mirassol, anunciou nesta quarta-feira (28) sua aposentadoria do futebol profissional aos 30 anos. O comunicado foi feito por meio de suas redes sociais e surpreendeu fãs e seguidores. Revelado pelo Audax em 2016, Yuri disputou 227 partidas e marcou dois gols ao longo de sua carreira.

A decisão do agora ex-jogador vem pouco tempo após um momento marcante em sua vida pessoal: o nascimento de sua filha, Nala, fruto do relacionamento com a cantora IZA, de 34 anos. A pequena nasceu em 13 de outubro de 2024, e Yuri agora pretende se dedicar a um novo projeto fora das quatro linhas. Ele revelou que passará a atuar no agenciamento de atletas.

VEJA MAIS

"São 15 anos jogando. Um ciclo se encerra. Um novo começa — com o mesmo amor pelo futebol. Agora, é hora de impulsionar novos sonhos", escreveu Yuri em publicação no Instagram.

Yuri Lima estava sem clube desde agosto de 2024, quando rescindiu contrato com o Mirassol, equipe pela qual disputou 40 partidas e marcou um gol. Sua última atuação como profissional foi em julho daquele ano, contra o Grêmio Prudente, pela Copa Paulista, partida em que marcou um dos raros gols da carreira e que também marcou um momento conturbado em sua vida pessoal, com o término de seu relacionamento com IZA após rumores de traição. Meses depois, o casal reatou e seguiu junto, celebrando dois anos de relacionamento em janeiro de 2025.

Ao longo da carreira, Yuri defendeu também as cores do Cuiabá e Juventude, além de ter passado por grandes clubes como Santos e Fluminense.