Iza mostra nova foto de sua filha Nala; confira

Iza compartilhou nesta segunda-feira (10), com os seus seguidores, uma nova imagem de sua filha, Nala, que nasceu em outubro e 2024. A bebê é fruto da relação com Yuri Lima.

VEJA MAIS

(Foto: Reprodução instagram)

A foto, que foi publicada nos stories do instagram, mostra a bebê sorridente na banheira, enquanto se diverte no banho com a mãe. Na imagem, a cantora adicionou a música “Leãozinho”, de Caetano Veloso.

Relacionamento estável

Apesar de toda a polêmica envolvendo traições de Yuri Lima no ano passado, atualmente os dois seguem bem e trabalhando juntos. Nos últimos dias, Iza cumpriu agenda de shows do Carnaval, enquanto o namorado ficou ao lado, filmando sua performance.