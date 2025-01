Yuri Lima confirma reconciliação com Iza após caso de traição e se declara: 'Mulher da minha vida'

O ex-jogador de futebol Yuri Lima começou 2025 com uma declaração apaixonada para a cantora Iza, confirmando que os dois reataram o relacionamento após meses separados. Em publicação feita em suas redes sociais nesta quinta-feira (2), Yuri compartilhou uma foto abraçando a artista e um vídeo da filha do casal, Nala, de apenas dois meses, sorrindo.

Na legenda, o atleta refletiu sobre os desafios enfrentados no relacionamento, agradeceu à cantora por ter o perdoado e celebrou os dois anos de união. "Não posso deixar de te agradecer, Isabela, por ter me perdoado quando errei com você, em um momento que tudo deveria ser maravilhoso e perfeito, principalmente eu. Obrigado por ser assim, Bela", escreveu Yuri.

Yuri destacou que o relacionamento com Iza e o nascimento de Nala foram fundamentais para sua transformação pessoal. “Depois de cada choro, de me arrepender tanto achando que tudo estava perdido, me empenhei muito para reconstruir os meus sonhos e são tantos com vocês duas. Posso dizer que graças a tudo que aconteceu, os últimos 4 meses foram e estão sendo os melhores ao seu lado e com a nossa princesa. Você é a mulher da minha vida toda!”, declarou.

O ex-jogador ainda expressou o desejo de passar muitos anos ao lado da cantora e da filha: “Eu quis comemorar assim, publicamente a vocês duas que mudaram a minha vida pra melhor e continuam mudando. Que seja dois anos e mais dois anos e mais dois e mais e mais até a marca de 200 anos. Eu te amo muito ❤️”, concluiu emocionado.

Polêmica e separação

A reconciliação acontece meses após um período conturbado para o casal. Em julho de 2024, Iza anunciou nas redes sociais o término do relacionamento, revelando ter descoberto mensagens comprometedoras de Yuri com outra mulher, enquanto estava grávida de Nala.

Na ocasião, o ex-atleta admitiu o erro e afirmou que a cantora “não merecia passar por isso”. Apesar disso, negou ter encontrado a mulher pessoalmente. Desde então, especulações sobre uma possível reconciliação surgiram, mas apenas agora, com a publicação de Yuri, a volta do casal foi confirmada.

