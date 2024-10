Nasce Nala, primeira filha da cantora IZA com Yuri Lima

Neste domingo (13), a cantora IZA deu à luz sua primeira filha, Nala, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. A notícia foi confirmada pela assessoria da cantora. A pequena Nala nasceu às 7h52, no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro, através de uma cesariana, segundo informações do Gshow. Mãe e filha passam bem.

No Instagram, IZA compartilhou uma foto da mão de Nala com a música "Anunciação", de Alceu Valença, na legenda. "Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais", escreveu.

A gestação de IZA foi acompanhada de perto pelos fãs. Em maio, a cantora e Yuri revelaram que esperavam uma menina em um chá de revelação. O nome escolhido, Nala, é uma homenagem à personagem de "O Rei Leão", que IZA dublou na versão em português do filme.

Reconciliação?

A chegada de Nala acontece em um suposto momento de reconciliação do casal, que viveu um período conturbado durante a gestação, com rumores de término e traições. No entanto, após um tempo separados, IZA e Yuri parecem ter reatado. A assessoria da cantora confirmou que o jogador voltou a frequentar a casa da artista.

"Yuri voltou a frequentar a casa da IZA. E é algo que as pessoas terão que se acostumar, a vê-lo lá, pois é onde a Nala vai morar", informou a assessoria. Sobre uma possível reconciliação, o comunicado foi sucinto: "Nada a declarar".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)