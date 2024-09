Para reatar, Iza impôs que Iury abandonasse a carreira de jogador, afirma colunista

Nos últimos dias, a reconciliação entre a cantora Iza e o empresário Yuri Lima tem sido assunto recorrente na mídia, especialmente após o breve rompimento provocado por uma traição do jogador. De acordo com a coluna de Fábia Oliveira, Iza aceitou reatar com Yuri Lima, que inclusive já está morando com a artista. No entanto, para que o pai de sua filha, Nala, fosse reintegrado à sua vida, Iza fez exigências específicas. A principal condição foi a saída de Yuri Lima do Mirassol Futebol Clube.

E o que será de Yuri? A resposta é que ele não ficará sem ocupação. Em vez disso, Yuri passará a trabalhar na empresa de Iza, integrando-se ao time da cantora. Esta mudança marca uma reviravolta significativa na vida profissional do empresário, que deixará o esporte para se dedicar ao novo desafio ao lado de Iza.

Relembre o caso

Iza e Yuri Lima, que mantiveram um relacionamento bastante público, passaram por uma separação em 2023 após uma traição que foi amplamente divulgada. O término envolveu muitas especulações e discussões na mídia, especialmente devido à natureza exposta da traição. Yuri Lima foi acusado de ter conversas extraconjugais com Kevelin Gomes, uma criadora de conteúdo adulto. Agora, com a reconciliação, o casal não está compartilhando publicamente detalhes sobre seu relacionamento, deixando os fãs e a mídia curiosos sobre os próximos passos.