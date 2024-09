Iza ganha homenagem de Ivete Sangalo no Rock in Rio

Nesta sexta-feira (20), Iza e Ivete Sangalo estiveram no palco Sunset do Rock in Rio, em dia dedicado apenas às mulheres no festival. As cantoras emocionaram o público ao cantar "Talismã". A baiana fez uma homenagem especial à filha de Iza, Nala, que está prestes a nascer.

Ivete usou roupa com a palavra Nala. (Divulgação)

Ivete usou uma jaqueta confeccionada por uma operadora de telefonia que patrocinou a ação. "Agora, vou ser tia", festejou Ivete no palco.

A peça, criada pelo fashion designer Kevin Zanne, foi uma ideia da operadora e ficará com a empresa para uma ação futura. O momento fez parte da transmissão do Globoplay.