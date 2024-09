VÍDEO: IZA comemora aniversário e vídeo de celebração impressiona com semelhança de cantora e atriz

A cantora IZA é a aniversariante desta terça-feira (03). Grávida de 33 semanas ela mostrou como está à espera de Nala, sua primeira filha. A bebê é fruto da relação com Yuri Lima.

IZA fez um post para comemorar seus 34 anos mostrando a sua barriga. Em outra postagem, a cantora celebra a data e também agradece o carinho que tem recebido, além disso, ela fala sobre a maior apresentação da sua carreira, que será dia 20 de setembro: "Só peço a Deus muitos anos mais de música para desfrutar disso tudo e dividir com vocês minhas histórias através da arte, nessa jornada louca chamada vida… Bora para o próximo capítulo? 🌻 Espero vocês no dia 20/9 (no Rock in Rio)! Está sendo o show mais especial da minha carreira".

A artista é atração do Palco Sunset do Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ela estará com 8 meses de gravidez e vai realizar uma apresentação com foco no seu novo álbum Afrodhit.

IZA é garota prograganda de uma empresa que patricina o festival. Inclusive, a campanha para o RIR inclui a trajéria da cantora desde o seu primeiro festival como espectadora. Como artista, em 2017, IZA foi convidada especial no show de CeeLo Green. Em 2019, ela fez uma apresentação com participação de Alcione. E em 2022, subiu ao Palco Mundo em um show emocionante.

Para celebrar o aniversário da IZA, a TIM postou um vídeo da cantora ao lado de uma atriz que faz protagoniza a artista quando era adolescente. A semelhança entre elas chamou bastante atenção dos internautas.

A atriz é Ester Inara, inclusive, ela postou a reação da IZA ao saber de tal semelhança. "Olha, mas vou te falar um negócio, eu nem vou te falar que te achei parecida comigo, porque eu te achei muito bonita", disse a famosa. "Se estão achando que eu sou parecida com você, aí está tudo certo na minha vida, Ester", completou.