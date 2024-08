Iza celebra feat com Sam Smith e lembra trajetória até chegar aos palcos do RIR

Iza apareceu ao lado de Sam Smith para anunciar a parceria na canção "Lay Me Donw". O hit faz parte do primeiro disco do cantor, "In The Lonely Hour", lançado há dez anos e que agora como forma de celebrar essa década de sucesso, Sam Smith convidou artistas de referência na música para fazer parte da edição comemorativa do álbum.

Quem comemora o sucesso também é Iza, a artista sobe no mês que vem no palco do Rock In Rio aos 8 meses de gestação. Antes disso, ela estrela uma campanha publicitária que m,ostra a sua trajetória com o evento desde quando fazia parte do público. A campanha que destaca como a conectividade aproxima as pessoas da música, potencializa a experiência de fãs e impulsiona carreiras.

“Nunca imaginei que eu pudesse contar essa história tão importante, que é tão especial para mim, em uma campanha gigante. É uma emoção poder reviver essa trajetória, sendo contada em um filme, porque na verdade quando tudo acontecia era realmente um filme passando pela minha cabeça. Isso deixa tudo mais especial”, conta Iza.

A ação da Tim mostra a trajetória da cantora, que é embaixadora da marca, em um filme que conta como a internet a ajudou a migrar da plateia para os palcos do maior festival de música e entretenimento do mundo.

Este ano, Iza se apresenta no Rock in Rio Brasil 2024 no dia 20 de setembro, dedicado às mulheres. Ela reforça ainda a importância da internet na sua carreira: “foi o que fez a minha carreira começar, na verdade. Foi assim que eu conquistei meus primeiros fãs, foi assim que eu consegui meus primeiros trabalhos e foi assim que eu decidi que esse era realmente o meu caminho. Foi onde eu encontrei outras pessoas que gostavam daquilo que eu fazia”, ressalta.