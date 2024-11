Yuri Lima publica primeira foto ao lado de Nala, sua filha com Iza

O jogador Yuri Lima publicou nas redes sociais a primeira foto com sua filha Nala, fruto da relação com Iza. Em um carrossel de fotos, o jogador apresentou detalhes do bebê nesta terça-feira (12) e demonstrou que está muito próximo da filha desde o nascimento, que ocorreu no dia 13 de outubro.

“Estou até agora pensando em uma legenda e tudo parece pouco. Em pouco tempo você já mudou tudo pra melhor, minha filha. Obrigado pelo melhor presente, Deus!”, escreveu ele na publicação.

A postagem de Yuri acontece logo após a cantora Iza também compartilhar imagens de Nala. Desde que nasceu, a artista havia mostrado apenas a mãozinha pequena da bebê aos seguidores.