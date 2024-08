Yuri Lima volta a frequentar casa de Iza e fãs especulam reconciliação; entenda

Após rumores de uma possível reconciliação entre Yuri Lima e Iza, a assessoria de comunicação da cantora resolveu compartilhar uma nota de esclarecimento sobre a recente visita do jogador até a casa da artista. Eles estão separados desde julho, quando vazaram conversas íntimas do atleta com uma amante, enquanto Iza estava grávida.

“Yuri voltou a frequentar a casa da Iza. E é algo que as pessoas terão que se acostumar, a vê-lo lá, pois é onde a Nala vai morar. Eles não voltaram a se relacionar, mas ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final da gravidez, dando todo o apoio”, informou a assessoria, em nota para o portal ‘O Fuxico’.

Segundo as informações da assessoria, Yuri não reatou o relacionamento com Iza, mas voltou a frequentar a casa dela para dar apoio na gestação de Nala, sua filha com a cantora. Em função da agenda corrida dos dois, jogador não teve muito tempo para estar presenta na gravidez da mãe de sua filha.

“Durante a gestação, eles se viram pouco por causa das agendas corridas, mas isso já era planejado. Agora que Iza entra no oitavo mês da gravidez, é hora de acompanhar os últimos exames e finalizar da forma mais tranquila possível depois de tudo que aconteceu”, explicou.

A assessoria ainda frisou que independentemente de estarem em um relacionamento amoroso, a prioridade dos dois sempre será Nala.

“A prioridade agora é a Nala. Eles serão uma família para sempre mesmo não estando juntos, afinal ele é o pai da filha dela. A segurança e tranquilidade de mãe e filha são essenciais”, concluiu a nota.