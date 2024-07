Pivô de separação de Yuri e Iza revela quanto fatura com conteúdo adulto em entrevista

Durante uma entrevista exibida no último domingo (14), Kevelin Gomes, criadora de conteúdo adulto apontada como pivô da separação da cantora Iza e de Yuri Lima, rebateu algumas acusações e acabou revelando qual é seu faturamento.

Ao programa Domingo Espetacular, da Record, ela falou sobre supostamente ter procurado a mídia para vender as conversas que teve com Yuri Lima e disse que ganha “um bom dinheiro para me manter". Ao ser questionada quando faturava com as plataformas de conteúdo adulto, Kevelin revelou: "Em torno de R$ 60 mil por mês. Depende da minha movimentação, da minha dedicação. Então, para quê eu ia brigar por R$ 30 mil?”.

VEJA MAIS:

Na mesma entrevista, ela disse que não gostaria de ser lembrada como amante e declarou que não achava que havia sido uma traição. "Não acho que foi traição, porque não houve contato físico depois do relacionamento deles. Houve uma falta de respeito, demais, com as duas, com ela e a filha dela. Mas traição em si, pelo menos me envolvendo, não”, disse ela.

Confira um trecho da entrevista:

Kevelin ainda afirmou que foi procurada pelo rapaz: “Eu nunca abordei o Yuri depois do relacionamento, ele quem me procurava. E eu tenho tudo registrado. Mas nunca saiu disso [da troca de mensagens]”. Ela também disse que conhecia a cantora e se declarou fã: “Adoro as músicas dela. Sou muito admiradora, inclusive, da história da Iza. Até porque somos negras. A gente sabe que é difícil para chegarmos em certo patamar”.

A criadora de conteúdo chegou a se desculpar: “Eu até peço desculpas a ela, e à Nala, até dá vontade de chorar. Me emociono pela história. Minha mãe criou sozinha, minha irmã e eu, por conta de uma sacanagem como essa". Quando questionada se via algo bom na situação, ela disse: “Vejo um lado positivo. Acredito que seja visibilidade, oportunidade e portas que podem ser abrir”.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)