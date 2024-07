Mesmo após a traição, IZA pode ter que dividir bens com jogador do Mirassol, diz advogado

Após anunciar a traição de Yuri Lima, IZA pode ter que dividir partes dos seus lucros com o atleta do Mirassol. A informação foi divulgada pelo colunista Daniel Nascimento, do site O Dia. Saiba o motivo:

Em entrevista à coluna, o advogado de família Vitor Lanna explicou, primeiramente, que “o fato de ter filhos não configura por si só a união estável, ela depende de outros fatores”. No entanto, no caso de Iza, ela e Yuri estavam esperando um bebê, viviam juntos e se apresentavam como marido e mulher publicamente.

VEJA MAIS

Segundo Lanna, as informações públicas e declarações do ex-casal sugerem que o relacionamento pode ser considerado uma união estável. "Eu não tenho detalhes da relação deles, se tem um contrato, enfim, de namoro, algo do gênero, [contudo] me parece que sim, é uma união estável", acrescentou.

O advogado disse que do ponto de vista jurídico, a criança tem direito a receber pensão antes mesmo de nascer, por meio dos "alimentos gravídicos".

Com a paternidade já reconhecida pelo jogador de futebol, Yuri pode ser obrigado a pagar essa pensão à cantora. Já Iza poderia ter que dividir parte dos lucros adquiridos no período em que se relacionou com o Yuri.