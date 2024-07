Ponte Preta coloca música de Iza no intervalo de jogo contra Mirassol após polêmica com Yuri Lima

Nesta sexta-feira (12/7), uma situação inesperada surpreendeu os torcedores do Mirassol durante a partida contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela décima quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

VEJA MAIS

Durante o intervalo da partida, enquanto os jogadores deixavam o gramado, a Ponte Preta, equipe mandante, colocou uma música da cantora IZA para tocar nos autofalantes do estádio, para provocar o jogador, que não foi escalado para o jogo.

O salário de Yuri Lima chamou a atenção dos internautas após o escândalo. O jogador, que atua como volante no Mirassol, ganha menos que alguns de seus colegas de time, como o goleiro Muralha, que recebe cerca de R$ 120 mil mensais.

Segundo informações, Yuri Lima, que também é pai de Nala, primeira filha com a cantora Iza, recebe cerca de R$ 60 mil mensais, apesar de ter anteriormente sido divulgado que ele ganhava R$ 30 mil. Esse valor, segundo fontes ligadas ao clube, reflete sua relativa inexperiência em comparação a jogadores como Muralha, que está no futebol profissional desde 2009.