Pivô de separação de Yuri Lima e Iza diz ser fã da cantora: ‘Fiquei triste ao ver o vídeo’

Kevelin Gomes, apontada como o pivô da separação entre IZA e Yuri Lima, afirmou gostar da cantora e ter ficado 'tristonha' ao ver a repercussão da traição. “Sou fã da Iza, fiquei triste ao ver o vídeo dela”, disse em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da TV Record. O programa vai ao ar no próximo domingo (14).

A artista terminou com o Yuri por meio das redes sociais após expor a relação extraconjugal do atleta com Kevelin. Segundo Iza, o volante do Mirassol trocava mensagens de conotação sexual com a suposta amante mesmo estando envolvido com a cantora. Iza também revelou que, se passando por outra pessoa, Evelin teria pedido à produção do colunista Leo Dias cerca de R$ 30 mil para compartilhar informações pessoais sobre ela.

“As fotos que estão circulando são antigas, eu não me encontrei com a pessoa depois que ela assumiu um relacionamento, mas a gente manteve, sim, nossos contatos, nossas conversas, nossa intimidade”, declarou Kevelin, acrescentando que após Yuri assumir o namoro a famosa não se encontrou mais pessoalmente com ele.

Ela disse estar chateada com a situação, mas ressaltou que trabalha como garota de programa. “Eu trabalho com isso, estava sendo só recíproca a ele. Não houve nenhum tipo de relação, só o interesse, a reciprocidade, como dois adultos. Eu creio que todo mundo tem a sua intimidade”, acrescentou.

Kevelin confessou estar arrependida da troca de mensagens com Yuri enquanto o jogador estava comprometido com Iza e pediu perdão: “Peço desculpas a todos, do fundo do meu coração, e espero que tudo possa se resolver. Me sinto envergonhada diante das circunstâncias. Não pelos meus atos, mas por onde a gente chegou, nesse nível. Minhas sinceras desculpas. A todas as pessoas que se sentiram ofendidas, de verdade, eu sinto muito”.