Técnico do Mirassol fala sobre situação de Yuri Lima no time após polêmica com IZA

Após IZA anunciar em suas redes sociais a separação de Yuri Lima ao descobrir que foi traída pelo jogador, internautas cobraram a demissão do atleta do Mirassol, time da Série B no qual ele joga. O técnico do time, Mozart Santos, comentou sobre o caso envolvendo o jogador e deu a entender que não demitirá o volante do time paulista, pois se se trata de um assunto particular dele com a, agora, ex-esposa.

“Ele está chateado, está triste por tudo que aconteceu, pelo erro que ele cometeu. Ele é consciente disso, sabe que errou. É um assunto particular dele também. Quem tem que resolver isso é ele com a namorada, sempre assim. O resto é especulação, na minha opinião”, disse o técnico, em entrevista ao UOL.

Mozart disse ainda que a situação sobre a traição deve ser resolvida exclusivamente com IZA. “Nós estamos sujeitos a erro. O grande problema hoje, principalmente desse mundo virtual, é que todo mundo é juiz de tudo. O menino já está sendo execrado e tal, o problema é dele com a mulher, são eles que têm que resolver”, relatou.

Em seguida, o técnico do time afirmou que não tem autoridade para julgar o atleta e prestou solidariedade a ele. “Se ele errou, ele tem que assumir o erro dele. Cabe a ela perdoar ou não perdoar, eles vão ter um filho juntos. A única coisa que eu fiz, como um ‘pai’, foi prestar minha solidariedade a ele, simples assim”, avaliou.

“Estou aqui para ajudá-lo. E isso não significa que eu concorde ou não concorde com as ações, mas não cabe a mim julgar. Eu, graças a Deus, não vivo nesse mundo virtual, não sou juiz de nada”, comentou.

Santos ainda explicou que a situação não afetou o Mirassol. “E por que afetaria? É um problema pessoal dele. É especulação. Não tem nenhum Carnaval, estão criando um monstro onde não existe, não tem nada que afetar grupo nenhum. É a vida particular dele”, concluiu.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)