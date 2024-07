VÍDEO: Kevelin Gomes rejeita título de amante e diz que conheceu Yuri Lima antes de IZA

Após a repercussão envolvendo o término de Iza e Yuri Lima, a amante do jogador, Kevelin Gomes publicou um vídeo falando sobre o caso. A criadora de conteúdo adulto afirmou que não é amante de do futebolista do Mirassol (SP) e diz que o conheceu antes de IZA.

Em um vídeo enviado a Record TV, a amante de Yuri disse que não se encontrou com o futebolista depois que ele assumiu um relacionamento sério, mas que manteve contato íntimo com ele durante a relação dele com a cantora.

“As fotos que estão circulando são antigas, eu não me encontrei com a pessoa depois que ela assumiu um relacionamento [com a IZA], mas a gente manteve, sim, nossos contatos, nossas conversas, nossa intimidade”, disse Kevelin Gomes.

Vazamento de conversas com jogador

Kevelin disse que as conversas que teve com o jogador foram vazadas, e não oferecidas exclusivamente ao jornalista Leo Dias, o qual IZA agradeceu por ter lhe contado antes de ter soltado na mídia.

“Eu compartilhei [as conversas com Yuri Lima] com pessoas da minha confiança, mas eu jamais imaginaria que essa pessoa poderia agir de má-fé comigo”, iniciou, afirmando não ter recebido nenhum valor em dinheiro para divulgar as conversas.

“Eu trabalho com isso, eu só estava sendo recíproca a ele”, finalizou, dizendo ainda não ser amante do jogador, apenas uma mulher “livre”.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Adna Figueira, editora web de oliberal.com)