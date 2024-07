Iza agradece ao Leo Dias após revelação de traição de Yuri Lima; veja

A cantora Iza surpreendeu o público ao escrever um recado para o colunista Leo Dias após revelar anunciar o término do seu namoro com o jogador de futebol Yuri Lima. Em uma mensagem postada nos stories do seu perfil no Instagram, a artista agradeceu a atitude do jornalista.

Tudo porque Leo Dias foi quem recebeu as provas da traição de Yuri contra Iza e resolveu conversar com a cantora antes. Ele decidiu entregar o material para a equipe de Iza e não publicar em seu site antes que ela tomasse uma decisão.

Após o anúncio de Iza, quando ela publicou o vídeo sobre a traição e o fim do namoro, Leo Dias divulgou mais informações sobre o que descobriu.

Com isso, a cantora se sentiu grata por ele ter esperado a sua decisão nesta situação delicada e decidiu agradecer publicamente. “Sei que você não pediu, mas obrigada Leo Dias por me avisar. Você recebeu tudo e podia simplesmente postar. Mas resolveu me avisar antes e decidir comigo o que fazer. Muito obrigada”, escreveu.

Iza manda recado para Leo Dias após revelação (Reprodução)