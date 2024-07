Namorado de IZA elogiou performance sexual da ex em conversa vazada

Nesta quarta-feira (10/07), uma notícia bombástica no mundo dos famosos repercutiu nas redes sociais, surpreendendo os fãs da cantora Iza. Em um vídeo, a artista revelou que foi traída pelo jogador de futebol Yuri Lima. O agora, ex-casal, que assumiu o namoro publicamente em fevereiro do ano passado, está à espera do primeiro filho.

Segundo informações do portal Leo Dias, o jogador do Mirassol mantinha um caso extraconjugal com uma mulher com quem já havia se envolvido antes de seu relacionamento com a cantora. O jornalista teve acesso às mensagens trocadas entre eles, contendo muito conteúdo sexual, incluindo videochamadas, fotos e nudes.

Yuri e a mulher teriam viajado para Gramado, na Serra Gaúcha. Nos prints das conversas, o jogador relembra o romance e elogia a performance dela de forma explícita, afirmando que foi a melhor experiência que ele teve: “Eu quase não saio desse vídeo, que coisa mais linda, meu Deus! Vontade de te matar, você é perfeita pra ser minha put*, put*nha pra mim. Queria você assim, toda hora que eu quisesse transar, f*der, go*ar gostoso, eu ia te chamar”, escreveu Lima.

A mulher continuou o bate-papo no WhatsApp, ocorrido na última segunda-feira (08/07), mencionando momentos íntimos da viagem: “Você está muito atentada agora. Fiquei lembrando da gente em Gramado, no caminho, dentro do carro, lá na cabana. Foi muito bom!” enviou Yuri Lima pelo aplicativo de mensagem.