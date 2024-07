Saiba quem é a influenciadora com quem Yuri Lima teria traído IZA

Kevelin Gomes é apontada como a suposta amante de Yuri Lima durante o namoro do jogador de futebol com a cantora Iza. A artista usou as redes sociais nesta quarta-feira (10/7) para anunciar aos seguidores que terminou o relacionamento com o atleta após descobrir a traição dele.

Segundo Iza, Yuri mantinha conversas com Kevelin, com quem ele teria tido um affair anteriormente, estando com ela. A influenciadora digital, que tem um site de conteúdo adulto, onde divulga imagens sensuais, teria tentado vender informações da artista à mídia por R$ 30 mil.

"Eu sei que errei, mas parem de me mandar mensagens nas minhas contas", escreveu Kevelin em seu perfil de conta reserva.