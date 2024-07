Grávida, IZA anuncia separação de Yuri Lima e revela traição do jogador: ‘Recebi prints’

A cantora Iza usou as redes sociais, no início da noite desta quarta-feira (10/7), para anunciar que está se separando do jogador de futebol Yuri Lima após confirmar uma traição dele. A decisão também chegou para o atleta por meio das redes sociais. Assista ao vídeo:

Vivendo o sexto mês de gravidez, Iza explicou aos seguidores que gostaria de viver um momento de respeito ao expor sua decisão. “Eu preciso de tranquilidade, estou grávida. É tudo o que eu vou falar. Foi a maior baixaria que aconteceu na minha vida", afirmou a artista.

VEJA MAIS

Segundo Iza, Yuri mantinha conversas com outra pessoa com quem tinha ficado anteriormente. “Nunca parou de conversar com ela e vocês vão conhecer ela, porque ela quer muito ser conhecida”, disparou, acrescentando que a suposta amante tentava vender informações sobre a traição para as mídias no valor de R$ 30 mil.

"Os prints chegaram até mim e provavelmente chegarão até vocês. Estou dando essa notícia não só para o Yuri, mas também para a família dele, a quem eu peço desculpas", continuou Iza chamando a situação de um ‘show de horrores’.