Traídas na gravidez: Além de Iza, relembre outras famosas que foram traídas durante a gestação

Nesta quarta-feira (10), a cantora Iza anunciou o fim de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima após descobrir uma traição. A revelação causou revolta entre os internautas, principalmente porque a cantora está em um momento sensível, grávida de sua primeira filha, Nala.

Além de Iza, outras famosas já passaram pela mesma situação de revelar terem sido traídas enquanto passavam por uma gestação. Veja abaixo algumas delas:

Bruna Biancardi

Após rumores de traição nas redes sociais, Neymar Jr. veio a público pedir perdão para a namorada, depois do relacionamento do jogador com a influenciadora Fernanda Campos ser revelado. Na época, Bruna Biancardi estava grávida de Mavie, segunda filha do jogador de futebol.

Pocah

Enquanto participava do BBB 21, a cantora revelou que passou por momentos difíceis na gestação de Vitória, atualmente com 10 anos. Ela engravidou aos 19 anos de Mc Roba Cena. “Tenho até receio de falar. Traição, agressão e tudo o que você possa imaginar na minha gravidez”, disse a artista no reality.

Karoline Lima

Mãe da pequena Cecília, de 2 anos, Karoline Lima também afirmou ter sido traída pelo ex, Éder Militão, durante a gravidez da primeira filha. O caso veio à tona na reta final da gestação de Karoline, assim como aconteceu com Iza, quando a influenciadora afirmou que o jogador estava “curtindo a noite” enquanto ela sofria com dores.

Thyane Dantas

Thyane Dantas já desabafou sobre as traições do marido, o cantor Wesley Safadão, nas redes sociais, enquanto esperava a filha Ysis. "A gente terminou. Cheguei para ele e terminei, não aguentava mais aquilo ali, eu soube de traições”, lamentou. O casal reatou e está junto até hoje. Thyane e Safadão também são pais de Dom.

Princesa Diana

A Lady Diana também sofreu com a infidelidade do atual rei da Inglaterra, Charles III, inclusive durante a gravidez dos dois filhos, Harry e William. A amante de Charles na época, Camilla Parker Bowles, se casou com Charles após a morte de Diana, e se tornou é a Rainha Consorte do Reino Unido após a morte da rainha Elizabeth II, em setembro de 2023.

