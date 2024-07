'Conversa com Bial' corta fala de Iza sobre Yuri Lima após traição e término do relacionamento

A cantora Iza será a convidada do programa "Conversa com Bial" nesta sexta-feira (12), em entrevista inédita que já havia sido gravada há duas semanas. No entanto, devido à recente separação da artista do jogador de futebol Yuri Lima após a confirmação de uma traição, o material passará por uma edição antes de ir ao ar.

A decisão de editar a entrevista foi tomada pela equipe de Iza e acatada pela produção do programa, sem questionamentos. A gravação original, realizada quando Iza ainda estava grávida de seis meses e sem saber da traição, continha menções ao ex e à descoberta da gravidez.

Com a edição, o nome do jogador será retirado da entrevista, assim como todas as falas de Iza que façam referência ao relacionamento. A equipe do programa também optou por excluir imagens do jogador de futebol.

Pedido de fãs e decisão da equipe

A edição da entrevista foi solicitada pela equipe de Iza após a repercussão do término do relacionamento e da traição. Nas redes sociais, alguns fãs da cantora pediram que a entrevista não fosse exibida, em respeito ao momento delicado que ela está passando.

Apesar da edição, a entrevista com Iza será exibida normalmente no "Conversa com Bial" nesta sexta-feira (12), às 1h20, após o "Jornal da Globo". O programa também será transmitido no GNT e ficará disponível no Globoplay.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)