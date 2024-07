Após traição, fãs pedem que Globo não exiba entrevista de Iza com Bial

Após IZA anunciar o fim de seu relacionamento com Yuri Lima e expor que foi traída pelo jogador, fãs da cantora se mobilizaram para pedir que a Globo não exiba a entrevista que ela gravou para o "Conversa com Bial", programada para ir ao ar nesta sexta-feira (12/7).

“À @tv globo, pedimos que não seja exibida a entrevista de Iza no 'Conversa com Bial' devido a toda exposição diante do ocorrido, já que a mesma foi gravada antes dos últimos acontecimentos”, escreveu um fã-clube da artista no X, antigo Twitter.

Na entrevista concedida ao apresentador Pedro Bial, IZA, que está grávida de Nala, sua primeira filha com Yuri Lima, falará sobre o novo momento de sua vida pessoal, incluindo o, então, relacionamento com o jogador, além da sua carreira e planos.

O anúncio de IZA sobre a separação

IZA usou as redes sociais, na noite de quarta-feira (10/7), para anunciar o fim do seu relacionamento com Yuri Lima. Em um vídeo publicado no Instagram, a cantora, que está grávida da sua primeira filha com o jogador, revelou a situação. “Eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal”, disse ela.

O pronunciamento veio após o colunista Leo Dias contar, no SBT, que havia descoberto uma traição envolvendo uma famosa. Sem dar nomes, o jornalista disse que não iria expor para respeitar o momento da pessoa, mas que ainda hoje, ela se manifestaria.

IZA decidiu publicar o vídeo. “Perdoem o vídeo longo. Mas como se edita o que falar numa hora dessas, né? Tudo o que vou falar sobre isso já foi dito aqui. Agora peço que respeitem o tempo da mamãe aqui. Amo vocês”, escreveu ela.

Após revelar os detalhes de como havia descoberto a traição do pai de sua filha, IZA declarou que preferiu se antecipar antes que começassem a questionar a situação. “Estou dando essa notícia não só pro Yuri, mas também, lamentavelmente, pra família dele, eu peço desculpas a Dona Magna, Seu Edson, que também tão sendo pegos de surpresa. Eu não queria que fosse assim. Mas nesse momento eu achei que deveria me antever e me antecipar”, complementou