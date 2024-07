MC Mirella revela mensagem de Yuri Lima durante gravidez de Iza: 'Achei estranho'

A cantora Iza, grávida de sua primeira filha, anunciou o fim do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima após descobrir uma traição. A revelação gerou grande repercussão nas redes sociais, com diversas celebridades manifestando apoio à cantora. Em meio à polêmica, MC Mirella surpreendeu ao revelar que também recebeu mensagens do jogador enquanto ele ainda estava com Iza e grávida. Segundo a ex-Fazenda, a mensagem foi enviada logo após a notícia da gravidez ter se tornado pública.

(Reprodução/Instagram)

"Ele tinha me mandado mensagem logo quando saiu que ela estava grávida! Achei estranho, nem respondi! Fui ver agora e ele apagou! Passada!", escreveu Mirella nos comentários de uma página de fofoca no Instagram.

A funkeira ainda desabafou: "Se fosse comigo nem sei o que eu seria capaz de fazer... grávida, mano!".

Apoio para Iza

Apesar do momento difícil, Iza tem recebido o apoio de amigos e fãs. Diversos famosos se manifestaram nas redes sociais, como Anitta, Luísa Sonza, Jojo Todynho, Aline Wirley, Lázaro Ramos e Eliezer.

"Sinto muito, Iza. Que decepção! Que seu bebê te traga toda a felicidade do mundo porque você merece", escreveu Anitta. "Pqp, eu odeio homem. Força, meu amor! Foca na Nala, que é o que é realmente importante", aconselhou Pocah.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)