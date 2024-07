Veja qual foi a reação de Yuri ao saber das provas de sua traição

Os nomes de IZA e Yuri Lima estão entre os assuntos mais comentados em portais e redes sociais na noite desta quarta-feira (10/07). O motivo é o anúncio do fim do relacionamento da cantora com o jogador de futebol, que esperam pelo nascimento de Nala. A notícia foi revelada pela própria IZA em um vídeo publicado nas redes sociais, após descobrir a traição do, agora, ex-namorado e pai de sua filha.

VEJA MAIS

Após a declaração da cantora nas redes sociais, o portal Leo Dias informou que tentou entrar em contato com Yuri Lima na manhã desta quarta-feira (10/07), para informar o jogador que estava de posse de provas de sua traição e sugerir que ele contasse à IZA antes que o fato fosse divulgado, respeitando a cantora. No entanto, o jogador visualizou as mensagens e não respondeu, mantendo absoluto silêncio. O jornalista também tentou contato via ligação telefônica, mas não obteve retorno. As chamadas foram recusadas por Yuri.

Na noite desta quarta-feira (10/07), enquanto IZA divulgava o vídeo anunciando o término do relacionamento, o jogador estava em campo pelo Mirassol.