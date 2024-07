Luísa Sonza comenta traição de Iza e Yuri Lima e web aponta indireta para Chico Moedas

Após o anúncio do término do relacionamento de Iza com o jogador Yuri Lima por conta de traição, diversos artistas se manifestaram em apoio à cantora. Entre eles, Luísa Sonza se destacou por seus comentários nas redes sociais, interpretados por alguns internautas como indiretas ao seu ex-namorado, Chico Moedas, que também a traiu no passado.

A cantora publicou uma mensagem de apoio a Iza: "Que dor ver isso. Segue forte e não olha mais pra nada a não ser você e sua neném, você merece tudo de mais lindo. Muita saúde, amor e gente do bem por perto, o Brasil te ama! Força!".

(Reprodução/Instagram)

Em seguida, em um novo comentário, a cantora fez um apelo: "E que não endeusem e nem deem fama pra nenhum deles! Você é f*da". Essa frase foi rapidamente interpretada como uma indireta para o ex-namorado de Luísa, Chico Moedas, que ganhou notoriedade após o término conturbado do casal e a revelação de uma traição por parte dele.

O youtuber Chico Moedas já possuía certa fama antes do relacionamento com a cantora, devido à sua amizade com o streamer Casimiro Miguel, da Cazé TV. No entanto, a traição o fez ganhar muitos fãs, com direito a músicas dedicadas, como "Aquariano Nato", de MC Saci, e criação do canal "Aqueles Caras", no YouTube, que alcançou 1 milhão de inscritos em pouco tempo.

Apesar do apoio a Iza, o comentário de Luísa Sonza gerou críticas nas redes sociais. Alguns internautas questionaram a atitude da cantora de comparar a situação com suas próprias experiências de traição.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)