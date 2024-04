Chico Moedas diz que vida ficou 'maluca' após Luísa Sonza revelar traição

O influenciador Chico Moedas, de 27 anos, relatou que sua vida ficou "maluca" após o término polêmico com Luísa Sonza. No ano passado, a cantora expôs a traição do ex-namorado ao vivo no "Mais Você", da Rede Globo.

Em entrevista ao podcast “PodPah”, Chico não citou Sonza diretamente, mas disse que a exposição da traição afetou não somente ele, mas as pessoas ao seu redor. “Minha vida ficou maluca, muita coisa [aconteceu], pô… O que me pega é que afeta muito quem tá em volta e isso é horroroso", declarou.

Ainda no bate-papo com Igor Cavalari e o paraense Thiago Marques, ele contou não saber se a “fama” recebida após a revelação foi positiva ou negativa. "Como um todo, não sei [se mais ajudou ou atrapalhou]. É difícil pensar sobre isso [...] Tem coisa que dou risada. Tem momentos que acho engraçado porque se criou uma imagem folclórica que não existe na realidade”, completou.

VEJA MAIS

Término

Luísa Sonza e Chico Moedas viveram um rápido e polêmico romance em 2023. Em seu álbum “Escândalo Íntimo”, a artista chegou a compor a música "Chico" como declaração ao então namorado, mas pouco tempo depois descobriu a traição.

O término virou meme entre os internautas pelo influenciador ter traído a cantora no banheiro de um bar no Rio de Janeiro. Luísa ainda alterou parte da letra da canção para não ter que cantar o nome do ex-namorado.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)