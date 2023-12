Luísa Sonza explica não ter recebido prêmio de música 'Chico'

A cantora Luísa Sonza usou suas redes sociais, nesta sexta-feira (15), para explicar por que não subiu ao palco do WME Awards 2023 para receber o prêmio conquistado pela música "Chico", na categoria Música Mainstream. A canção foi escrita para o seu ex-namorado, o influenciador Chico Moedas.

A premiação, realizada na noite da quinta-feira (14), começou com uma homenagem de Luísa Sonza a Rita Lee, mas a cantora não subiu ao palco para receber o prêmio anunciado por Titi Müller e Marimoon. Após a repercussão, Luísa se pronunciou através de suas redes sociais.

"Eu estava no camarim na hora, não escutei, corri para conseguir receber, mas não deu tempo, foi só isso. Eu amo essa música, pra mim uma das melhores que já fiz, ela é meu xodó, fiquei muito feliz com o prêmio", escreveu.

VEJA MAIS

O namoro entre Luísa e Chico durou pouco tempo e terminou em setembro, com a cantora expondo ao vivo no programa "Mais você", de Ana Maria Braga, que foi traída pelo carioca.

Após o lançamento de seu documentário "Se Eu Fosse Luísa Sonza", na Netflix, a cantora recebeu um elogio de uma seguidora por ter a maturidade de mostrar Chico Moedas no documentário. No entanto, a Luísa respondeu que havia sido obrigada e que não quer contato nenhum com ele. "Só botei porque era obrigada. Eu não posso ver esse cão nem pintado de ouro", disse ela.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)