Luísa Sonza sofreu ameaça de morte ao ser acusada de trair Whindersson com Vitão, diz equipe

Luísa Sonza relembrou o período de ataques que viveu em 2021, quando foi ameaçada de morte e teve que sair do país. No documentário “Se eu fosse Luísa Sonza”, lançado na última quarta-feira, 13, a equipe da artista relatou o que aconteceu na época e divulga os ataques que surgiram porque as pessoas achavam que ela tinha traído Whindersson Nunes com o cantor Vitão.

Segundo os relatos, o ponto mais forte dos ataques a Luísa aconteceram quando Maria Lina, a então namorada de Whindersson, perdeu o bebê. “A Luísa ficou um ano tomando porrada na internet porque todo mundo achava que ela tinha traído o Whindersson. E ele nunca tinha falado nada. E aí um dia, numa madrugada, ela decidiu responder no Twitter (negar a traição). Nesse dia, as pessoas resolveram acreditar nela e cobrar o Whindersson. A internet caiu de pau em cima dele. Uma semana depois, a então esposa de Whindersson perdeu o bebê, e a internet virou contra a Luísa, dizendo que ela tinha arquitetado tudo para a menina ficar nervosa e perder o bebê”, contou Lucas Pinho, gerente artístico da artista.

A equipe relatou ainda que Luísa passou a receber ameaças de morte contra ela e a família. “Disseram que iam matar a irmã dela. Mandaram fotos de pessoas mortas para ela. Ela teve que ir para o México”, completou.