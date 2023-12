Luísa Sonza e Whindersson Nunes revelam verdadeiro motivo para o divórcio

O documentário sobre a vida e carreira da cantora Luísa Sonza, ‘Se Eu Fosse Luísa Sonza’, produzido e lançado pela Netflix nesta quarta-feira, 13, trouxe à tona várias revelações da vida pessoal e amorosa da cantora, incluindo o motivo para o fim do casamento com humorista Whindersson Nunes.

VEJA MAIS

Em entrevista para o documentário, o lutador de 28 anos relembrou o uso de drogas e a separação do ex-casal, que manteve o relacionamento entre 2016-2020. Whindersson afirmou que o uso de entorpecentes foi crucial para destruir seu casamento.

"Eu usava droga porque queria, aquela ilusão de ser mais divertido. 'O que está acontecendo? Não vou lembrar amanhã'. Tenho que admitir que estava meio perdido", revelou

O artista também contou ter tomado a partida para o término: "A gente já não conversava, não tinha mais aquela vontade. Aquela parada 'dois primos que se reuniam no Natal'. A gente dormia junto, tinha tudo o que todo casal fazia, menos o amor do casal".

Ainda segundo depoimentos de convidados, a relação esfriou depois de uma viagem de Whindersson, a qual ele voltou “diferente” e entrou em depressão. O humorista começou a usar muitas drogas e se afastou de Luísa, então sua esposa. "Ele preferia ficar com os amigos, as drogas, do que ficar com ela", conta Tay Vargas, ex-assistente pessoal de Sonza.

A funkeira também relembrou os ataques de ódio sofridos durante o período. “As pessoas vinham falar da saúde do Whindersson. Eu era culpada pela depressão dele, meu hate, tudo era culpa minha”, lamentou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)